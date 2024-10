Payne/Rousseau (Team Steinhausen): Ausfallen verboten

Bei den Läufen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Oschersleben geht das Duell im Titelkampf zwischen den WM-Führenden Schlosser/Schmidt und ihren Verfolgern Payne/Rousseau in die entscheidende Phase.

Die Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2024 steht seit der ersten Veranstaltung in Le Mans im Zeichen des Zweikampfes zwischen dem Schweizer Markus Schlosser und seinem deutschen Beifahrer Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing) und dem britisch-französischen Duo Harry Payne/Kevin Rousseau (Team Steinhausen Racing). Beide Teams konnten vier der acht Läufe für sich entscheiden. Dass Schlosser mit sieben Punkte Vorsprung die WM-Tabelle anführt, liegt am Ausfall seines schärfsten Konkurrenten beim Saisonauftakt in Frankreich.

Dass sie im Titelkampf nicht noch mehr ins Hintertreffen gelangen, haben Payne/Rousseau für die Läufe in der Motorsport Arena in Oschersleben nichts dem Zufall überlassen. Anlässlich der Sidecar Trophy vor etwas mehr als einer Woche wurde vom Team ausgiebig am Seitenwagen getüftelt. «Für uns ging es in erster Linie darum, unseren Nachteil gegenüber Schlosser im Bereich der Höchstgeschwindigkeit zu verkleinern», verriet Maik Steinhausen im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

«Uns ging es beim Test nicht um Rundenzeiten. Harry und Kevin sind immer nur wenige Runden gefahren, danach ging es zurück an die Box um kleinere Änderungen vorzunehmen. Danach ging es wieder für einige Runden auf die Strecke. Am Abend haben wir dann die Daten genau analysiert und unsere Schlüsse daraus gezogen. Wir haben auch einiges gefunden, das uns helfen sollte. Für große Anpassungen an der Verkleidung fehlen uns leider die finanziellen Mittel. Diese Arbeiten müssen für die Winterpause aufgeschoben werden.»

«Wir fahren dieses Jahr noch zwei WM-Läufe hier in Oscherslebenund dann Anfang November noch zwei in Portugal. Obwohl es noch hundert Punkte gibt, sieht es im Augenblick so aus, als ob der Titel entweder an Markus oder Harry gehen wird. Die anderen Fahrer wie Sam Christie und Todd Ellis liegen bereits deutlich zurück. Wir hatten heuer bereits einen Nuller. Wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen wollen, ist ab jetzt ausfallen verboten», ist sich Steinhausen bewusst.

Zeitplan Sidecar Festival

Samstag, 05.10.2024

09:00-09:30 Q1 Sidecar-Trophy

09.40-10:00 Q1 Camathias Cup

10:15-10:35 Q2 FIM Seitenwagen/IDM

10:45-11:05 Q1 Northern Sidecar Cup

11:15-11:35 Freies Training Classic Demo 1

11:40-12:00 Freies Training Classic Demo 2

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Freies Training Classic Demo 3

12:55-13:25 Q2 Sidecar-Trophy

13:35-13:55 Q2 Camathias Cup

14:05-14:25 Q2 Northern Sidecar Cup

14:35-14:55 Freies Training Classic Demo 1

15:00-15:20 Freies Training Classic Demo 2

15:25-15:45 Freies Training Classic Demo 3

16:05-16:45 Sprintrennen FIM Seitenwagen/IDM

16:50-17:15 Rennen 1 Sidecar-Trophy

17:15-17:45 Taxifahrten

Sonntag, 06.10.2024

09:00-09:30 Rennen Sidecar-Trophy

09:40-09:55 Warm-up FIM Seitenwagen

10:00-10:35 Rennen 1 Camathias Cup

10:45-11:10 Rennen 1 Northern Sidecar Cup

11:15-11:35 Freies Training Classic Demo 1

11:40-12:00 Freies Training Classic Demo 2

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Freies Training Classic Demo 3

13:00-13:30 Rennen 3 Sidecar-Trophy

13:30-14:00 Taxifahrten

14:20-15:20 Rennen FIM Seitenwagen/IDM

15:25-16:00 Rennen 2 Camathias Cup

16:05-16:30 Rennen 2 Northern Sidecar Cup

WM-Stand nach 8 von 12 Rennen

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), 167 Punkte. 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), 160. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), 126. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 111. 5. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), 87. 6. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 83. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot, 69. 8. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 49. 9. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), 47. 10. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 42. Ferner: 14. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 23. 16. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), 12.