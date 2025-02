Patrick Werkstetter: «Die können sich warm anziehen»

Patrick Werkstetter und Beifahrer Valentin Pirat wollen 2025 ihre zweite Saison in der WM und der IDM fahren. Die Schützlinge von Sepp Sattler sind optimistisch.

Die IGG, die Interessengemeinschaft Gespannrennen, führt an diesem Samstag, 15. Februar, ab 18 Uhr ihre Jahreshauptversammlung im hessischen Bierstein durch. Auf der Tagesordnung steht auch der Punkt ‚Vorschau auf die kommende Rennsaison’. Ob eine IDM Sidecar 2025 zustande kommt, bleibt abzuwarten.

Im vergangenen Jahr wurden in der IDM Seitenwagen nach insgesamt zehn Rennen elf Teams gewertet, darunter mit Lennard Göttlich/Lucas Krieg, Patrick Werkstetter/Valentin Pirat und Markus Venus/Ondrej Sedlacek drei deutsche. Sie belegten die Plätze drei, vier und sieben.

An vier Rennwochenenden fuhr man im Rahmen der Seitenwagen-WM mit und zwar je zwei Läufe auf dem Sachsenring, in Most, Assen und Oschersleben. Dazu kamen zwei Läufe auf dem Schleizer Dreieck, allerdings nur mit Wertung der IDM-Teams, da die Strecke (leider) nicht für die WM homologiert ist. Alle Rennen waren per Live-Stream im Internet zu sehen.

Ein Neuling am Sidecar-Lenker war Patrick Werkstetter. Der 20-Jährige aus Zeilarn im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn lernte in seiner ersten Saison aber sehr schnell und fuhr mit seinem französischen Beifahrer Valentin Pirat auf dem Sachsenring nach Platz sieben im Sprint im zweiten Rennen IDM-Platz zwei ein. Im tschechischen Most belegte das deutsch-französische Duo die Plätze fünf und vier.

Auf dem Schleizer Dreieck war Enrico Roick als Aushilfsbeifahrer bei Werkstetter an Bord der ARS Yamaha. Nach Platz zwei im Sprintrennen hatten sie im Hauptrennen Pech. Sie fuhren schon auf Siegkurs, als es Roick plötzlich aus dem Boot hinaus schlug.

Auch Assen ging nicht gut aus für Patrick Werkstetter, diesmal wieder mit Valentin Pirat als Beifahrer. Im ersten Rennen konnten sie wegen eines gelösten kleinen Blechs an der Rückholfeder der Kupplung nicht starten und mussten im Rennen 2 nach einer Berührung mit einem Konkurrenten aufgeben. Die beiden abschließenden Läufe im Motorsportpark Oschersleben beendeten sie jeweils auf Platz fünf.

«Die Saison 2024 ist für uns gut verlaufen», konstatierte Werkstetter jetzt im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das war meine erste Saison als Fahrer eines Sidecars und galt eigentlich als Lehrjahr. Wir sind direkt in der IDM und WM gestartet und hatten sehr viel Spaß, einige gute Ergebnisse vorzuweisen und sehr viele lehrreiche Runden. Wir sind ganz zufrieden mit der Saison.»

Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen bereits. «Natürlich wieder als Team Bonovo Action by Sattler Motorsport», merkte Werkstetter an, der sich am vergangenen Wochenende beim Skijöring im öberösterreichischen Gosau vergnügte. Lehrmeister und Mentor Sepp Sattler aus Triftern hat im Team die Oberaufsicht und gibt den ganzen Erfahrungsschatz aus seiner langen Karriere als Sidecar-Pilot und mehrfacher Deutscher Meister an seine Schützlinge weiter. Zudem kann man sich auf eine eingespielte Mechanikercrew verlassen.

Demnächst sollen neue Teile am Bike, wie eine neue Verkleidung, ausgiebig getestet werden. Werkstetter: «Wir werden die Weltmeisterschaft fahren und die IDM natürlich auch, falls es eine gibt. Und in der französischen Meisterschaft werden wir uns auch sehen lassen und dazu vielleicht ein paar Trainings in der Sidecar Trophy. Wir sind höchst motiviert und werden unser Bestes geben, die anderen können sich schon mal warm anziehen.»

Endstand IDM Sidecar 2024:

1. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 214 Punkte. 2. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F) LCR Yamaha, 153. 3. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, 115. 4. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha), 95. 5. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), LCR Yamaha, 89. 6. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha, 86. 7. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ) LCR Yamaha, 85. 8. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 73. 9. Rupert Archer/Thomas Hofer (GB/CH), ARS Yamaha, 71. 10. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F), LCR Yamaha, 40. 11. Claude Vinet/Laetitia Vinet (F), LCR Yamaha, 13.

Endstand Sidecar-WM 2024:

1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), 255. 2. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), 252 Punkte. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), 163. 4. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), 143. 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 133. 6. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 119. 7. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), 86. 8. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 84. 9. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 76. 10. Rupert Archer/Thomas Hofer (GB/CH), 53. 11. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 52. 12. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), 46. 13. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 33. 14. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 29. 15. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), 27. 16. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), 21. 17. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F), 20. 18. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), 17. 19. Raymond Leijdekkers/CalvinLeijdekkers (NL), 16. 20. Rogier Weekers/Océane Bataille (NL/F), 15. 21. Paul Kirby/Tom Kirby (GB), 6. 22. Luke Williams/Ruben Janssens (GB/B), 5. 23. Claude Vinet/Lean Marsal (F), 4. 24. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F) und Philippe Gallerne/Florian Colombin (F), beide 1.