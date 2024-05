Warschau-GP: Qualifying mit Sprint-Premiere im Stream

Beim Speedway-Grand-Prix in Warschau wird ungewöhnlicherweise bereits am Freitag das Qualifying ausgetragen. Obendrauf erleben wir in der polnischen Hauptstadt die Premiere des Sprint-Rennens.

Für das Qualifying des Speedway-GP in Warschau werden die Fahrer wie gewohnt in vier Gruppen mit je vier Fahrern eingeteilt, dann geht es für jede Gruppe zweimal für zwei Minuten auf die Strecke. Die in die Gruppen gelosten Fahrer versuchen dann, wie im regulären Qualifying, möglichst schnelle Rundenzeiten zu erzielen. Der Unterschied in Warschau, und auch beim Grand Prix in Cardiff im August, liegt darin, dass der jeweils Schnellste aus seiner Quali-Gruppe in einen Extralauf, das Sprint-Race, kommt, in dem zehn Extrapunkte für die WM-Wertung in der Reihenfolge 4-3-2-1 vergeben werden.

Der Ausgang des Sprints am heutigen Freitag legt fest, wer anschließend zuerst seinen Platz im Renntableau wählen darf. Nach den Top-4 wählen die restlichen Teilnehmer in der Reihenfolge der Qualizeiten.

Das Qualifying in Warschau steigt am Freitagnachmittag um 17 Uhr, Discovery+ überträgt ab 16:55 Uhr im kostenpflichtigen Livestream. Das Rennen aus Warschau startet am Samstagabend um 19 Uhr, die Übertragung beginnt um 18:30 Uhr.



