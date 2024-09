Mikkel Michelsen: Saisonende nach Horrorcrash in Riga

Der schwere Sturz beim Speedway-GP in Riga hat für Mikkel Michelsen das vorzeitige Saisonende besiegelt. Der Däne wird sich einer Operation unterziehen müssen und Vojens sowie Thorn verpassen.

Im vierten Lauf beim Speedway-Grand-Prix in Riga kämpften Bartosz Zmarzlik und Mikkel Michelsen um die Führung, als die beiden Kontrahenten ausgangs der Startkurve stürzten und kurz hinter den Airfences in die Bande krachten. Während Zmarzlik das Rennen fortsetzen konnte und am Ende sogar gewann, verletzte sich Michelsen an der rechten Schulter, dem Oberarm und Ellenbogen so schwer, dass eine Operation nötig wird. Nach der ersten Untersuchung im Krankenhaus in Riga wurde der Däne nach Polen verlegt und wird jetzt in einer Klinik im polnischen Nieborwitz (Nieborowice) betreut, südwestlich von Kattowitz. Seine Saison ist beendet.

In den letzten beiden Grands Prix wird Michelsen vom Schweden Kim Nilsson ersetzt, der als dritter Nachrücker der Saison zum Einsatz kommt. Nach den Verletzungen von Jason Doyle und Tai Woffinden sind bereits Max Fricke und Maciej Janowski dabei.

Michelsen hatte sich nach dem zwölften Platz im Grand Prix 2023 über den Sieg in der Europameisterschaft seinen Platz in der diesjährigen Weltmeisterschaft gesichert. In Landshut gewann der 30-Jährige erstmals, war seither konstant in die Halbfinals gefahren und stand in Landsberg (Gorzow) und Breslau (Wroclaw) im Finale. In der Gesamtwertung liegt Michelsen trotz seines frühzeitigen Aus’ in Riga noch auf dem fünften Gesamtrang. Er wird nun aber tatenlos zusehen müssen, wie er aus den Top-6 herausrutscht, die einen Platz im GP 2025 garantieren. Mit den gezeigten Leistungen darf er sich berechtigte Hoffnungen auf eine Dauer-Wildcard machen, zumal kein anderer Däne den Sprung in die Top-6 schaffen wird.

Stand nach 11 von 13 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 141 Punkte

2. Fredrik Lindgren (S), 124

3. Robert Lambert (GB), 117

4. Martin Vaculik (SK), 102

5. Mikkel Michelsen (DK), 101

6. Daniel Bewley (GB), 100

-------------------------------------------------

7. Jack Holder (AUS), 95

8. Dominik Kubera (PL), 78

9. Leon Madsen (DK), 76

10. Andzejs Lebedevs (LV), 61

11. Max Fricke (AUS), 56

12. Szymon Wozniak (PL), 55

13. Kai Huckenbeck (D), 54

14. Jason Doyle (AUS), 47

15. Jan Kvech (CZ), 36

16. Maciej Janowski (PL), 30

17. Tai Woffinden (GB), 23