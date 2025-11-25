Zweites Suzuki-Team in Sportbike-WM mit BSB-Champion

Die Suzuki GSX-8R war in der britischen Sportbike-Serie die große Überraschung. Champion Kas Beekman nimmt jetzt die Weltmeisterschaft mit Unterstützung von Suzuki und Yoshimura ins Visier.

Der Einstieg von VLR Racing und Kas Beekmans in die Sportbike-WM 2026 wurde von vielen erhofft. Denn der Niederländer gewann mit der Suzuki GSX-8R die BSB-Serie und dürfte auch in der Weltmeisterschaft ein gewichtiges Wort mitreden können. Team und Fahrer werden von Hoegee Suzuki Center, Yoshimura und Suzuki unterstützt!

«Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Es ist ein tolles Gefühl, diesen Schritt gemeinsam mit Menschen zu gehen, die ich bereits gut kenne, und mit diesem fantastischen Paket können wir nur noch stärker werden», sagte der 21-jährige Beekmans. «Es wird eine neue Herausforderung sein, gegen die Besten der Welt anzutreten. Aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um allen zu zeigen, warum wir es verdienen, in diesem Fahrerlager zu stehen!»

Technisch ist das Team hervorragend aufgestellt, denn Hoegee hat in Rennsportkreisen einen wohlklingenden Namen. Bevor Marc Hoegee in Afferden einen Suzuki-Stützpunkt eröffnete, war er jahrelang als GP-Techniker tätig. Der Niederländer arbeitete im Suzuki-MotoGP-Team für Kenny Roberts jr, als der US-Amerikaner 2000 die 500er-Weltmeisterschaft gewann. Aus dieser Zeit resultiert seine bis heute gute Beziehung zur berühmten Tuning-Schmiede Yoshimura. Seit vielen Jahren betreibt Hoegee auch erfolgreich ein eigenes Rennteam.

«Nach einer fantastischen Saison in der BSB bin ich unglaublich stolz auf diese Chance», sagte Teammanager Kevin van Leuven. «Wir freuen uns darauf, mit Kas diesen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft zu gehen, den er sich meiner Meinung nach redlich verdient hat. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir in den kommenden Monaten intensiv daran arbeiten, die GSX-8R für die Sportbike-Weltmeisterschaft vorzubereiten.»

Eine weitere Suzuki wird von Jeffrey Buis im Team Track & Trades Wixx Racing eingesetzt.