Peter Hickman: Triumph-Werksteam in Sportbike-WM

In der neuen Sportbike-WM ist Peter Hickman selbst zwar nicht startberechtigt, doch der BSB-Star und mehrfacher Isle-of-Man-Sieger bringt ein eigenes Team an den Start – mit Werksunterstützung von Triumph.

Für die erste Saison der Sportbike-WM gab es bisher bestätigte von Kawasaki, Kove, Suzuki und Yamaha. Mit Triumph tritt nun ein weiterer Akteur der neuen Serie im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft bei. Organisiert wird der Werksauftritt von PHR Performance. Die drei Buchstaben stehen für Peter Hickman Racing.

Hickman ist selbst aktiver Rennfahrer mit großen Erfolgen in der BSB (7 Siege, 25 Podestplätze) und beim Road-Racing. Die Isle of Man TT gewann der 38-Jährige bereits 14 Mal! Der 38-Jährige bestritt auch elf Rennen in der Superbike-Weltmeisterschaft, zuletzt in Most 2022 als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark.

Sein Sportbike-Projekt treibt der Engländer mit zwei Daytona 660, die von Fenton Seabright und Harrison Dessoy. Seabright fuhr die letzten drei Jahre die Supersport-WM 300 und erzielte Achtungserfolge wie Pole-Position und schnellste Runden. In den Rennen konnte der 23-Jährige seinen Speed jedoch nur selten in ansprechende Ergebnisse umsetzen. Dessoy kennen Motorradsportfans in Deutschland von einem Gaststart in der IDM Sportbike in Assen, wo der 20-Jährige zwei Podestplätze erreichte.