BMW M4 GT3 EVO erstmals auf Nürburgring-Nordschleife

Der neue BMW M4 GT3 EVO absolvierte seinen ersten Test auf der Nordschleife. Die beiden Werkswahrer Jens Klingmann und Augusto Farfus testeten den Wagen auf Herz und Nieren und zogen ein positives Feedback.

Die Nürburgring-Nordschleife ist nicht nur der ultimative Härtetest für alle BMW M Serienfahrzeuge, sondern auch für alle BMW M Motorsport Rennfahrzeuge. Aus diesem Grund debütierte der BMW M4 GT3 EVO, der ab der Saison 2025 das aktuelle Top-Modell im GT-Sport ablösen wird, am vergangenen Freitag in der Grünen Hölle. Die BMW M-Werksfahrer Jens Klingmann und Augusto Farfus drehten zahlreiche Runden und sammelten viele wertvolle Daten.

Klingmann zog ein sehr positives Fazit: «Die Nordschleife stellt aufgrund ihrer einzigartigen Charakteristik ganz besondere Herausforderungen an ein Rennfahrzeug. Umso glücklicher sind wir, dass wir bereits nach unserem ersten Test mit dem BMW M4 GT3 EVO sehr positives Feedback geben können. Die Basis des Fahrzeugs war von der ersten Runde an extrem gut, vor allem in Sachen Fahrbarkeit. Man hat als Fahrer auf Anhieb volles Vertrauen in den BMW M4 GT3 EVO. Das sind optimale Voraussetzungen, um jetzt ans Feintuning zu gehen und dadurch auch die Performance noch einmal zu verbessern. Ich kann die ersten Renneinsätze 2025 mit dem neuen Auto schon jetzt kaum erwarten.»

Björn Lellmann, Leiter Kundensport bei BMW M Motorsport: «Wir waren in der Eifel vor Ort, um den ersten Nordschleifen-Test mit dem BMW M4 GT3 EVO zu absolvieren. Dieser ist gut verlaufen und hat uns mit Blick auf den Renneinsatz ab der Saison 2025 wertvolle Erkenntnisse eingebracht.»

