Timo Glock debütiert im Falken Motorsports Porsche!

Überraschung auf der Nürburgring-Nordschleife: Timo Glock bestreitet das 6h-Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie im Porsche 911 GT3 R von Falken Motorsports. Mit Alex Lynn weiterer prominenter Debütant.

Falken Motorsports verstärkt sich beim ROWE 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen mit prominenter Unterstützung: Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock pilotiert einen der beiden türkis-blauen Porsche 911 GT3 R der japanischen Reifenmarke und gibt damit sein GT3-Debüt auf der legendären Nordschleife. Im zweiten Falken-Porsche sitzt mit Alex Lynn ein weiterer bekannter Fahrer: Der Brite, amtierender LMP2-Meister der European Le Mans Series, startet für Cadillac in der Top-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Falken Motorsports peilt beim vierten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie einen weiteren Sieg an.

Falken Motorsports ist in dieser Saison das Team, das es zu schlagen gilt: Mit jeweils zwei Erfolgen in der Nürburgring Langstrecken-Serie und den ADAC 24h Qualifiers setzte die japanische Reifenmarke in diesem Jahr neue Maßstäbe. Beim bevorstehenden Saisonhöhepunkt der beliebten Langstrecken-Serie, dem ROWE 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen, vertraut Falken Motorsports auf einen prominenten Neuzugang: Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock teilt sich den #4 Falken-Porsche mit Nico Menzel, während Alex Lynn und Alessio Picariello die #3 steuern.

Timo Glock gibt damit seine GT3-Premiere auf der Nordschleife: Der 91-fache Grand-Prix-Starter, der in der Formel 1 insgesamt dreimal auf dem Podium stand, hat erst in diesem Jahr die erforderliche Nordschleifen-Permit erlangt und beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit einem GT4-Boliden auf Anhieb den Klassensieg gefeiert. Der gebürtige Odenwälder, der von 2013 bis 2021 in der DTM aktiv war, kennt sich auch mit GT3-Fahrzeugen bestens aus und hat gemeinsam mit Nico Menzel ein Topergebnis im Visier.

Ein weiterer Name, der Formel-1-Erfahrung in das Team einbringt, ist Alex Lynn, der an diesem Wochenende sein Debüt im türkisblauen Falken-Porsche gibt. Lynn, der gemeinsam mit Alessio Picariello im Auto mit der Startnummer 3 sitzt, war früher F1-Testfahrer für Lotus und Williams und tritt derzeit für Cadillac Racing in der FIA World Endurance Championship an. Als erfahrener Sportwagenfahrer fuhr Lynn 2017 in der GT3-Klasse des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring, holte 2020 den Sieg in der LMGTE-Pro-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans und wurde 2023 Dritter in der Hypercar-Klasse.

Auch das Falken-Kundenteam Max Kruse Racing ist an diesem Wochenende mit einem besonderen Gast vertreten: Der ehemalige Fußballprofi und Mitbesitzer des Teams, Max Kruse, wird in einem VW Golf 7 TCR als Permit-B-Fahrzeug sein erstes Rennen auf der Nordschleife bestreiten, um seinen „Ring-Schein“ zu machen.

Der Saisonhöhepunkt der Nürburgring Langstrecken-Serie wird über eine Distanz von sechs Stunden ausgetragen. Die Startampel springt am Samstag um 12 Uhr auf Grün, das Qualifying beginnt wie üblich um 8:30 Uhr. Beim Pitwalk ab 10:20 Uhr und dem Besuch der Startaufstellung ab 11:10 Uhr können die Fans den prominenten Falken-Piloten und ihren Porsche-Rennfahrzeugen besonders nahekommen. Für die Zuhausegebliebenen wird das Zeittraining und das komplette Rennen im Livestream übertragen.