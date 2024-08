Exklusiv: Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport

Mercedes hat in Pebble Beach den Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport präsentiert. Limitiertes Sammlermodell, welches zeitgleich die letzte AMG GT3-Variante mit Saugmotor ist.

Mercedes-AMG feiert in diesem Jahr 130 Jahre Motorsport im Zeichen des Sterns. Zeitliche Referenz für das Motorsportjubiläum ist die erste automobile Wettfahrt, die am 22. Juli 1894 von Paris nach Rouen führte und mit einem Sieg des Daimler-Lizenzmotors endete. Anlässlich dieses historischen Meilensteins feiert der limitierte Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport unter dem Motto „Racing Legend Remastered“ auf der Automotive Week in Pebble Beach (Kalifornien, USA) seine Weltpremiere. Die hochexklusive Auflage des GT3-Fahrzeugs vereint zwei ikonische Epochen des Automobilsports. Modernste Motorsporttechnologie trifft dabei auf traditionelle Designmerkmale der legendären Rennsportwagen der 1950er Jahre. Das nicht homologierte Sondermodell ist mit 680 PS das leistungsstärkste GT3-Fahrzeug, das je in Affalterbach gebaut wurde. Gleichzeitig ist es die letzte Mercedes-AMG GT3-Variante, die von einem Saugmotor angetrieben wird. Die exklusive Edition wird weltweit als Sammlerstück in einer limitierten Auflage von nur 13 Fahrzeugen angeboten.

Der Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport ist im Gegensatz zum Basismodell nicht an die Grenzen der Homologation gebunden. Aus diesem Grund konnte der legendäre AMG 6,3-Liter-V8-Saugmotor weiter optimiert werden. Er entfaltet ohne Luftmengenbegrenzer und mit spezieller Abgasanlage eine Spitzenleistung von 680 PS (500 kW). Auch die Aerodynamik-Komponenten erfuhren eine umfassende Weiterentwicklung und erhöhen den Abtrieb zum GT3-Basismodell um 15 Prozent. Um dies zu erreichen, wurden der Frontsplitter und die Luftauslässe (Louvres) in den vorderen Kotflügeln umgestaltet. Änderungen an den Seitenschwellern, dem Unterboden sowie am Heckdiffusor steigern ebenfalls den Anpressdruck. Der breitere Heckflügel trägt zudem zur optimalen Aero-Balance bei. Neuer und zentraler Bestandteil ist das von der Formel 1® und der Class 1-DTM inspirierte Drag-Reduction-System (DRS). Per Knopfdruck am Lenkrad klappt das Hauptblatt des Heckflügels in eine flache Position und der Luftwiderstand wird verringert. Um die Aero-Balance sicherzustellen, fahren im gleichen Moment aktive Elemente am vorderen Unterboden aus. Durch diese Technologie sind trotz des grundsätzlich hohen Abtriebs Spitzengeschwindigkeiten von über 315 Stundenkilometern möglich. Bei Querbeschleunigung oder Verzögerung positionieren sich die aktiven Elemente sofort wieder in ihre ursprüngliche Abtriebsstellung. Ebenfalls an die Formel 1® angelehnt ist die exklusive Hochleistungs-Bremsanlage. Im Gegensatz zu den im GT3-Reglement vorgeschriebenen Stahl-Scheiben bestehen die Bremsscheiben bei dem Sondermodell aus Carbon. Auch sie tragen ihren Teil dazu bei, dass das Editions-Modell im Vergleich zur homologierten GT3-Variante signifikant leichter ist.

Die Kraftübertragung erfolgt über ein sequenzielles Sechsgang-Renngetriebe mit modifizierter Gangabstufung. Wie bei allen Rennfahrzeugen von Mercedes-AMG, ist das Getriebe in Transaxle-Bauweise an der Hinterachse montiert und torsions- sowie drehmomentsteif über eine Torque Tube aus Carbon mit dem Motor verbunden. Das Fahrwerk verfügt über umfassend einstellbare 4-fach Motorsport-Stoßdämpfer. Das Sammlerstück bietet alle erprobten Sicherheitsmerkmale des Mercedes-AMG GT3 – eine mit dem Chassis verbundene Carbon-Sicherheitszelle, einen Fünfpunkt-Gurt, Sicherheitsnetze, einen Stahl-Überrollkäfig, eine Feuerlöschanlage, einen Sicherheitstank sowie eine Rettungsluke. Die umfangreiche Ausstattung beinhaltet zudem ein leistungsfähiges Renn-ABS und eine vielfach einstellbare Traktionskontrolle.

Nach zweijähriger Entwicklung und intensiven Tests stellte Mercedes-AMG Performance-Fahrer Jules Gounon (AND) am 17. Februar 2024 auf dem Mount Panorama Circuit in Australien erstmals die herausragende Performance des Fahrzeugs unter Beweis. Er unterbot mit einem Prototypen des Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport in einer Zeit von 1:56,605 Minuten den Streckenrekord für GT-Fahrzeuge auf dem 6,213 Kilometer langen Traditionskurs um 2,074 Sekunden.

Als Designpate des limitierten Jubiläumsmodells diente insbesondere der Mercedes-Benz 300 SL Rennsportwagen vom Typ W 194 aus dem Jahr 1952. Klassische Stilelemente des ersten geschlossenen Rennwagens der Marke prägen das äußere Erscheinungsbild des Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport. Der Sonderlack im exklusiven Silberton stellt eine Reminiszenz an die legendären Silberpfeile dar. Blaue Rauten auf den vorderen Kotflügeln und die farbige Umrandung des Kühlergrills zitieren historische Erfolgsmodelle. Im Jahr 1952 trugen die Sieger-Fahrzeuge von Hans Klenk und Karl Kling bei der Carrera Panamericana sowie von Hermann Lang und Fritz Riess (alle GER) beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans vergleichbare Designelemente. Gewichtsoptimierte 18-Zoll-Magnesiumfelgen und der umfangreiche Einsatz von Carbonelementen schlagen neben dem markanten AMG Crest auf dem Dach die Brücke zu den Rennsportwagen der Neuzeit. Die enge Verzahnung zwischen Tradition und Moderne wird auch im Innenraum deutlich. Fortschrittliche Motorsporttechnologien wie die Cockpit-Anzeige Bosch DDU 10 mit vergrößertem Display und hochauflösender Grafikdarstellung unterstützen bei der Fahrzeugbedienung. Optisch ist das Interieur unter anderem von den Mercedes-Benz SLR 300 Modellen aus dem Jahr 1955 inspiriert, die mit Juan Manuel Fangio (ARG) am Steuer weltweite Bekanntheit erlangten. Sichtbar wird diese Reminiszenz durch einen Sitzbezug aus blauem Karostoff sowie durch Kopfpolster und Türschlaufen aus braunem Leder. Ein weiteres Highlight ist das speziell entwickelte Lenkrad mit eloxierten Knöpfen und Griffen aus Walnussholz. Zudem trägt jedes der limitierten Sondermodelle eine auf der Mittelkonsole befestigte Editions-Plakette.

Zu jedem der 13 Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport gehört ein umfangreiches Auslieferungspaket. Dieses inkludiert neben einer speziell für das Sondermodell entwickelten Fahrzeugabdeckung eine komplette Rennausrüstung für die Fahrerin oder den Fahrer. Das Race Kit wurde von Mercedes-AMG Official Partner PUMA mitentworfen und orientiert sich in seinem Design an den stilistischen Merkmalen des Fahrzeugexterieurs. Beinhaltet sind je ein personalisierter Rennanzug, Handschuhe, Rennunterwäsche und Schuhe. Ergänzt wird das Bekleidungsset durch einen hochwertigen und individuell gestalteten Helm der Firma BELL. Zusätzlich erhalten Käuferinnen und Käufer eine maßgeschneiderte Tasche, die analog zu dem Sitzbezug in einem edlen blauen Karomuster gestaltet ist und ausreichend Platz für die gesamte Rennausrüstung bietet. Abgerundet wird das Auslieferungspaket von einem Modellfahrzeug des Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport im Maßstab 1:8 sowie von einem exklusiven, personalisierten Echtheitszertifikat.