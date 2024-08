Premiere: Toyota zeigt erstmals GR Supra GT4 EVO2

Toyota hat den neuen GR Supra GT4 EVO2 präsentiert, welcher ab 2025 in den weltweiten GT4-Serien antreten wird. Das Fahrzeug wurde in den Bereichen Zuverlässigkeit und Bedienbarkeit verbessert.

Seit der Markteinführung des GR Supra GT4 im Jahr 2020 wurden dank der Unterstützung von Rennveranstaltern und Kunden insgesamt mehr als 120 Einheiten dieses Modells verkauft. Dank der Bemühungen von Rennteams und Fahrern konnte der GR Supra GT4 Rennen der GT4-Serie und internationale Rennen in 11 Ländern und Regionen gewinnen, mehr als 500 Podiumsplatzierungen erreichen und Klassentitel in drei Regionen gewonnen werden: Asien, den Vereinigten Staaten und Europa.

Ein GR Supra GT4 EVO für die Saison 2023 bot verbesserte Bremsen, Handling und Motorleistung und macht das Auto für Fahrer verschiedener Erfahrungsstufen einfacher zu fahren. Doch auch nach diesem Update reiste TGR weiter zu Rennstrecken auf der ganzen Welt, um von Rennteams und Fahrern wertvolles Feedback zu erhalten, das nur unter den extremen Bedingungen des Rennsports gewonnen werden kann, denn die Bemühungen um immer bessere Motorsportfahrzeuge sind ungebrochen. Indem TGR seinen „Driver-first car-making“-Ansatz vorantreibt, um solche Erkenntnisse in die Entwicklung einfließen zu lassen, hat das Unternehmen das Renndebüt des GR Supra GT4 EVO2 mit verbesserter Leistung, Zuverlässigkeit und Bedienbarkeit auf den Beginn der Saison 2025 festgelegt.

Insbesondere die ABS-Kennfelder wurden durch Fahrten verschiedener Fahrer auf Rennstrecken in Japan und Europa sorgfältig neu abgestimmt, um ein optimales Brems- und Kurvenverhalten je nach Reifentyp und -verschleiß sowie dem Zustand der Strecke zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde die Zeit für das Herunterschalten durch eine Feinabstimmung der Drehzahlanpassung mittels eines Software-Updates verkürzt, was zu einer verbesserten Verzögerungskontrolle beim Bremsen für eine höhere Kurvengeschwindigkeit führt. Zusätzlich zur Verbesserung der Kühlleistung von Motor, Bremsen und Antriebsstrang wurden auch die Temperaturen im Cockpit optimiert, um das Auto auch unter schwierigen Bedingungen leichter fahren zu können und ein hohes Leistungsniveau beizubehalten. Diese Verbesserungen machen den GR Supra GT4 EVO2 nicht nur für professionelle Rennfahrer einfacher zu fahren, sondern auch für Amateurfahrer, die ambitioniert an GT4-Rennen weltweit teilnehmen.

Die Weltpremiere des GR Supra GT4 EVO2 ist für Januar 2025 in der ersten Runde der IMSA Michelin Pilot Challenge geplant, die in Verbindung mit den 24 Stunden von Daytona stattfindet.

Der GT4-Vertrieb und die Kundenbetreuung (Ersatzteilvertrieb und technischer Support) werden in Europa von TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH, in Nordamerika von TRD U.S.A., Inc., in Japan und anderen Ländern Asiens (außer China) von Toyota Customizing and Development Co.