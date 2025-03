Mercedes-AMG präsentiert 2025er Fahrerkader

Mercedes-AMG Customer Racing hat den Fahrerkader für die Saison 2025 im internationalen GT-Sport repräsentiert. 14 Fahrer repräsentieren die Marke. Acht Fahrer haben die Marke mit dem Stern verlassen.

Mercedes-AMG Customer Racing hat seinen Fahrerkader für die diesjährige Saison komplettiert und die jeweiligen Programme fixiert. Für die Performance- und Sportwagenmarke aus Affalterbach starten 14 Piloten: elf Mercedes-AMG Performance-Fahrer, zwei Mercedes-AMG Junior-Fahrer und ein Mercedes-AMG Expert-Fahrer. Neu im Aufgebot sind der Belgier Maxime Martin und Tom Kalender - der am heutigen Donnerstag 17 Jahre alt wird - sowie der Australier Jayden Ojeda.

Ganze acht Fahrer zählen 2025 nicht mehr zum Fahrerkader der Marke: Daniel Juncadella geht zukünftig ausschließlich für Corvette an den Start. Arjun Maini, David Schumacher und Jusuf Owega haben sich, gemeinsam mit dem Haupt Racing Team, Ford angeschlossen. Ebenfalls zählen Felipe Fraga, Jordan Love, Frank Bird und David Reynolds nicht mehr zum Aufgebot von Mercedes-AMG.

Aufgebot offizielle Piloten Mercedes-AMG 2025:

Name Nationalität Status Renn-Programm

Ralf Aron - EST - Performance-Fahrer - GT World Challenge Asia, GT Open, NLS, 24h Nürburgring

Lucas Auer - AUT - Performance-Fahrer - DTM, GT World Challenge Europe Endurance & Sprint Cup, NLS, einzelne IGTC Rennen, 24h Daytona, 24h Nürburgring

Adam Christodoulou - GBR - Expert-Fahrer - NLS, 24h Nürburgring

Philip Ellis - SUI - Performance-Fahrer - GT World Challenge America, IMSA

Maro Engel - GER - Performance-Fahrer - DTM, GT World Challenge Europe Endurance & Sprint Cup, NLS, einzelne IGTC Rennen, 24h Daytona, 24h Nürburgring

Maximilian Götz - GER - Performance-Fahrer - British GT, einzelne GT Open Rennen, GT World Challenge Europe Endurance Cup, einzelne IMSA Rennen

Jules Gounon - FRA - Performance-Fahrer - DTM, GT World Challenge Europe Endurance Cup, einzelne IGTC Rennen, einzelne IMSA Rennen

Mikaël Grenier - CAN - Performance-Fahrer - GT World Challenge America, GT World Challenge Europe Endurance Cup, NLS, 24h Nürburgring

Tom Kalender - GER - Junior-Fahrer - DTM

Maxime Martin - BEL - Performance-Fahrer - GT World Challenge Europe Endurance & Sprint Cup, NLS, einzelne IGTC Rennen, 24h Daytona, WEC inklusive 24h Le Mans, 24h Nürburgring

Daniel Morad - CAN - Performance-Fahrer - IMSA Michelin Pilot Challenge

Jayden Ojeda - AUS - Junior-Fahrer - GT World Challenge Asia, GT World Challenge Australia, 12h Bathurst (IGTC)

Fabian Schiller - GER - Performance-Fahrer - ELMS, GT Open, GT World Challenge Europe Endurance Cup, NLS, 24h Nürburgring

Luca Stolz - GER - Performance-Fahrer - GT World Challenge Europe Endurance & Sprint Cup, NLS, einzelne IGTC Rennen, 24h Daytona, 24h Le Mans, 24h Nürburgring

Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Kundensport: «Wir bestreiten die Saison mit insgesamt 14 Mercedes-AMG Fahrern. Unsere Kundenanfragen können wir für deren Renneinsätze in den prestigeträchtigsten Serien weltweit mit einem sehr guter Mix aus Routiniers und aufstrebenden Talenten bedienen. Das Line-up ermöglicht es uns zudem, die Mercedes-AMG Performance-Teams in Formaten wie der DTM, der IGTC oder dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Fahrerkader eine gute Balance geschaffen haben, um erneut global erfolgreich sein können.»

Thomas Jäger ist für Mercedes-AMG Motorsport weiterhin ein wichtiger Bestandteil als Test- und Entwicklungsfahrer. Der zweifache ADAC GT Masters-Titelträger Elias Seppänen repräsentiert die Marke als Mercedes-AMG Esports-Fahrer in der virtuellen Welt.