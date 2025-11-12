Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Sensation: Jonathan Rea zurück bei Honda

SKY Sport F1 überträgt FIA GT World Cup Live

Von Jonas Plümer
Die GT3-Boliden kehren nach Macau zurück
© Macau GP

Die GT3-Boliden kehren nach Macau zurück

Motorsportfans aufgepasst! SKY Sport F1 wird an diesem Wochenende beide Rennläufe des FIA GT World Cup Live übertragen. Der Pay-TV-Sender überträgt auch die Rennen der Formel 4 und Formula Regional.
SKY Sport F1 weitet sein Engagement im GT-Sport aus und überträgt an diesem Wochenende erstmals beide Rennen des FIA GT World Cup aus Macau Live und in voller Länge. Neben den beiden Rennen des FIA GT World Cup wird der Pay-TV-Sender auch beide Rennläufe des FIA Formula 4 World Cup und des FIA Formula Regional World Cup, welcher den legendären Macau GP ausfährt, übertragen.

Für den FIA GT World Cup wurdden 16 Fahrzeuge von sechs Herstellern genannt. Weltklassepiloten werden im Starterfeld vertreten sein.

Als Kommentator wird bei SKY Sport F1 Oliver Fenderl fungieren, der den Zuhörern unter anderem durch die Porsche Supercup- und Ferrari Challenge-Übertragungen auf SKY bekannt ist.

Sendeplan SKY Sport F1 Macau GP:

Samstag 15.11.2025:
04:30 - 05:50 Uhr - FIA Formula 4 World Cup (Qualifikationsrennen)
07:20 - 09:00 Uhr - FIA GT World Cup (Qualifikationsrennen)
09:00 - 10:30 Uhr - FIA Formula Regional World Cup (Qualifikationsrennen)

Sonntag 16.11.2025:
02:00 - 03:35 Uhr - FIA Formula 4 World Cup (Hauptrennen)
05:20 - 06:55 Uhr - FIA GT World Cup (Hauptrennen)
08:00 - 09:50 Uhr - FIA Formula Regional World Cup (Hauptrennen)

Zudem wird SKY Sport F1 an beiden Tagen ab 14:00 Uhr und ab ca. 21 Uhr die Rennen nochmals in einer Aufzeichnung wiederholen.

