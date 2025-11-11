GT Masters-Neuling Tim Hütter verlängert Vertrag

Tim Hütter wird auch im Jahr 2026 für Engstler Motorsport an den Start gehen. Der Österreicher verlängerte seinen Vertrag mit dem Rennstall aus dem Allgäu. Hütter debütierte 2025 im ADAC GT Masters.

Auch im Jahr 2026 wird der Österreicher Tim Hütter (Instagram: timhuetter6) für das Liqui Moly Team Engstler an den Start gehen. Via Social Media gab Hütter bekannt, dass er seinen Vertrag mit dem Rennstall aus Wiggensbach im Allgäu verlängert hat.

Hütter trat am dritten Rennwochenende auf dem Nürburgring im Juli erstmals mit dem Team im ADAC GT Masters an und beendete daraufhin mit wechselnden Teamkollegen die Saison im Lamborghini Huracán GT3 des Teams. Zudem fuhr er mit der Mannschaft in der STT, um weitere Erfahrungen am Steuer des italienischen GT3-Fahrzeugs zu sammeln.

Der 18-Jährige aus Gallneukirchen bei Linz wird auch im kommenden Jahr mit dem bayrischen Team im ADAC GT Masters an den Start gehen. Es sind zudem auch einige Rennen in der GT Winter Series geplant. Ebenfalls geplant ist derzeit ein Gaststart bei der STT in Spa-Francorchamps.

«Nach meiner Rookie-Saison, einer Saison voller Challenges, Erfahrungen und Geschwindigkeit, darf ich nun verkünden, dass ich meinen Vertrag mit Engstler Motorsport verlängert habe. Auf weitere Jahre voller Action und Topspeed und ein riesiges Dankeschön an alle die meine Reise bis hierhin unterstützt haben!», so Hütter.