Estoril, Freitag: MV Agusta vorne – Philipp Öttl 11.

Während MV Agusta-Pilot Raffaele De Rosa am ersten Trainingstag der Supersport-WM 2020 in Estoril für die Bestzeit sorgte, reichte es für Weltmeister Andrea Locatelli nur zu Platz 8 – Philipp Öttl landete auf Platz 11.

In den beiden freien Trainings am Freitag haben die Piloten der Supersport-WM jeweils 45 Minuten Zeit, um ihre Motorräder abzustimmen; am Samstagmorgen in FP3 zusätzliche 20. Das ergibt 110 min Training, bevor am Samstag um 11:40 Uhr in der Superpole die Startplätze für die beiden Rennen ausgefahren werden.



Zu beachten ist im deutschsprachigen Raum eine einstündige Zeitverschiebung zu Portugal. Jede Session beginnt eine Stunde später als üblich.



Für das letzte Rennwochenende der Superbike-WM 2020 in Estoril ist angenehmes Wetter vorhergesagt. Bis Sonntag sollen die Temperaturen bis 22 Grad steigen, regnen soll es erst am Montag.

Nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch in Barcelona ist Jules Cluzel in Estoril wieder dabei, um seinen dritten WM-Rang gegen Philipp Öttl zu verteidigen. Der Franzose beendete das erste Training als Neunter, sein Rivale aus Deutschland als Vierter.



Im mit nur 13 Grad kühlen FP1 sorgte Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) in 1:41,193 min für die schnellste Runde, am wärmeren Nachmittag waren durchweg schnellere Zeiten möglich. Schon nach wenigen Minuten hatte zuerst Hannes Sommer (Yamaha), dann Raffaele De Rosa in 1:40,745 min die Führung der kombinierten Zeitenliste übernommen. Die Zeit des MV Agusta-Piloten hielt bis zum Schluss allen Angriffen stand.

Mit nur 52/1000 sec Rückstand bestätigte Hannes Sommer (Kallio Yamaha) seine zuletzt aufstrebende Form. Innerhalb einer halben Sekunde blieben Mahias, Isaac Vinales (Yamaha), Steven Odendaal (Yamaha), Cluzel und Peter Sebestyen (Yamaha).



Von den Top-Piloten gelang es nur Philipp Öttl nicht, seine Zeit aus dem ersten Training zu verbessern. Der 24-Jährige war der einer von nur zwei Teilnehmern von insgesamt 25, der sich nicht verbessern konnte und deshalb auf Platz 11 abrutschte.



Überraschend tat sich auch Weltmeister Andrea Locatelli (Yamaha) schwer: Platz 8 für den elffachen Saisonsieger.