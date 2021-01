Danilo Petrucci erinnert an Tod von Andrea Antonelli 17.01.2021 - 13:44 Von Kay Hettich

Supersport-WM © Gold & Goose Andrea Antonelli

Am 21. Juli 2013 verlor Andrea Antonelli bei der Supersport-WM in Russland auf dem Moskau Raceway sein Leben. Am 17. Januar 2021 wäre der sympathische Italiener 33 Jahre alt geworden.