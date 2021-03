Steven Odendaal (2./Yamaha): «Großes Potenzial»

Das Yamaha-Team Bardahl Evan Bros brachte zwei Supersport-Weltmeister in Folge hervor. Beim Misano-Test musste sich Neuzugang Steven Odendaal aber noch hinter Philipp Öttl (Kawasaki) anstellen.

Kein anderes Supersport-Team hat in den vergangenen Jahren so viele Rennen und Titel gewonnen wie das der Evangelista-Brüder. Seit 2018 der Wechsel von Honda zu Yamaha erfolgte wurden von Federico Caricasulo (3), Randy Krummenacher (5) und Andrea Locatelli (12) insgesamt 20 Rennen gewonnen. 2019 holte Krummi den ersten WM-Titel, im vergangenen Jahr dominierte Locatelli.



In der Supersport-WM 2021 soll Steven Odendaal die Erfolgsserie fortsetzen. Der Südafrikaner empfahl sich in seiner Debüt-Saison in der Supersport-WM 2020 als konstanter Top-5-Fahrer für den Platz im Weltmeisterteam.

Am Montag und Dienstag dieser Woche traf der 28-Jährige beim Misano-Test erstmals auf sein neues Team. Nach 139 Runden erreichte der Johannesburger in 1:37,945 min seine persönliche schnellste Runde. Auf die Testbestzeit von Kawasaki-Aushängeschild Philipp Öttl verlor der Yamaha-Pilot als Zweiter 0,2 sec.



Für Teamchef Fabio Evangelista war das ein guter Anfang.



«Ich bin zufrieden mit dem Verlauf der beiden Tage», hielt Evangelista fest. «Wir haben hart und gut gearbeitet. Und obwohl Steven am Montag erstmals unser Motorrad fuhr, war er auf Anhieb schnell unterwegs. Er hat sich uns als mutiger und engagierter Pilot präsentiert. Das sind Eigenschaften, die in Zukunft sehr nützlich sein werden.»

Odendaal kennt die Yamaha R6 grundsätzlich aus dem letzten Jahr, als er für das niederländische EAB-Team fuhr.



«Mir fiel sofort die Professionalität des gesamten Teams auf, und diese zwei Testtage waren definitiv positiv», lobte Odendaal. «Das Motorrad hat großes Potenzial, das wir Schritt für Schritt nutzen müssen. An beiden Tagen habe ich viele Dinge gelernt, die sicher mir helfen, immer besser und schneller zu werden.»

Misano-Test, Supersport

Zeiten 16. März 2021:

1. Philipp Öttl (D), Kawasaki, 1:37,711 min

2. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, 1:37,945

3. Randy Krummenacher (CH), Yamaha, 1:37,974

4. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:39,255



Zeiten 15. März 2021:

1. Philipp Öttl (D), Kawasaki, 1:38,08 min

2. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, 1:38,49

3. Randy Krummenacher (CH), Yamaha, 1:38,78

4. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:39,0