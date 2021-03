Steven Odendaal weiß: Versagt er, liegt es an ihm

In den vergangenen zwei Jahren stellte Bardahl Evan Bros Yamaha den Supersport-Weltmeister. 2021 will Steven Odendaal der dritte Weltmeister des italienischen Teams werden.

Yamaha dominiert seit 2017 die Supersport-WM, in den vergangenen beiden Jahren kristallisierte sich das Bardahl-Team der Evangelista-Brüder als das stärkste heraus. Den ersten WM-Titel holte Randy Krummenacher 2019, in der letzten Saison war es Andrea Locatelli. Wie der diesjährige Pilot, Steven Odendaal, haben alle ihre Wurzeln in der Moto2-WM.

Der 28-Jährige stammt aus einer wohlhabenden Familie aus Südafrika und trägt wie seine Vorgänger zum Budget bei. In seiner ersten Saison in der Supersport-WM 2020 schlug er sich mit neun Top-6-Platzierungen in 15 Rennen im Team EAB Ten Kate Yamaha ordentlich, aber nicht herausragend. Im Weltmeisterteam wird nichts weniger als der WM-Titel von ihm erwartet.



«Natürlich bringt das Druck mit sich: in ein Team zu gehen, das die Meisterschaft in den letzten zwei Jahren gewonnen hat», gab Odendaal gegenüber WorldSBK zu. «Es besteht also kein Zweifel, dass das Team gut genug ist, um zu gewinnen. Außerdem haben sie viele Informationen und Daten aus den letzten zwei Jahren. Dies wird für einen Fahrer wie mich, der in seiner zweiten Saison ist und um den Titel kämpfen will, sehr wertvoll sein.»

Odendaal kennt das Umfeld der Supersport-WM und bereits viele seine Gegner.



«Ich will Weltmeister werden, darauf bin ich fokussiert. Es wird nicht einfach, aber das ist definitiv mein Ziel», betonte der Südafrikaner. «Ich gehe davon aus, dass wir 2021 ein sehr starkes Paket sind, allerdings haben wir Rivalen Federico Caricasulo, Randy Krummenacher, Dominique Aegerter, Philipp Öttl und Jules Cluzel. Vor allem Cluzel war schon immer ein beständiger und kluger Pilot. Wenn er nicht Erster werden kann, wird er Zweiter – im Titelkampf ist das gefährlich, weil er bis zum Ende da ist. Ich denke aber, dass ich das beste Team habe.»

Odendaal bereitete sich im Winter mit einer privaten Yamaha R6 auf Rennstrecken in Südafrika auf die neue Saison vor – bei weitaus besseren Bedingungen als seine Kollegen in Europa.



«Das Wetter ist hier super schön. Wir haben hier etwa 30 Grad», schmunzelte Odendaal. «Mein Team hatte mir ein paar Teile geschickt, die ich ausprobieren sollte.»