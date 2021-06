Luca Bernardi: Überragende Talentprobe in Estoril

In seinem erst vierten WM-Rennen fuhr Luca Bernardi beim Meeting der Supersport-WM 2021 in Estoril als Zweiter über den Zielstrich. Dem Yamaha-Piloten ist noch viel zuzutrauen.

In Italien wird Luca Bernardi eine große Zukunft vorausgesagt. Der erst 19-Jährige gewann 2017 die nationale 300er Serie, 2020 entschied er die 600er-Supersport-Serie für sich. Dass er das erforderliche Talent für die WM hat, bewies der San Marinese bereits in Aragón mit Platz 4 im ersten Lauf.

Und beim Meeting in Estoril fuhr der Yamaha-Pilot nach Platz 7 am Samstag im zweiten Rennen nur 0,375 sec hinter Sieger Dominique Aegerter als Zweiter seinen ersten Podestplatz ein!



«Ich hatte einen schlechten Start in das erste Rennen, aber dank eines exzellenten Motorrads konnte ich eine sehr gute Pace fahren und einige Runden an der Spitze kämpfen», berichtete Bernardi. «Leider habe ich Zeit mit einigen Überholmanövern verloren, so dass ich mich den Anschluss nach vorne verpasst habe. Ich bin aber wirklich zufrieden mit dem Niveau, das ich und das Team erreicht habe.»

Im zweiten Rennen profitierte der Teenager vom Ausfall von Steven Odendaal in der letzten Runde, was seine Leistung aber nicht schmälert. In den letzten sieben Runden hat fünf Positionen aus eigener Kraft gut gemacht!



«Ich bin wirklich überglücklich über diesen zweiten Platz», jubelte der CM Racing-Pilot. «Seit Freitag haben wir in die richtige Richtung gearbeitet, das ist unser Lohn. Als ich in der Führungsgruppeankam, wurde mir klar, dass dies mein Tag werden könnte – also habe ich alles gegeben, um auf das Podium zu kommen. In der letzten Runde hielt ich sogar den Sieg für möglich, aber Platz 2 ist ein fantastisches Ergebnis.»



Das Podium spülte Bernardi in der Gesamtwertung mit nun 42 Punkten auf Platz4, WM-Leader Steven Odenaal (Yamaha) hat 75 Punkte.

Ergebnis Supersport-WM Estoril, Rennen 2:

1. Aegerter, Yamaha, 30:26,187

2. Bernardi, Yamaha, +0,375 sec

3. Öttl, Kawasaki, +1,039

4. Gonzalez, Yamaha, +1,175

5. Soomer, Yamaha, +2,327

6. Caricasulo, Yamaha, +3,034

7. Öncü, Kawasaki, +5,168

8. Tuuli, MV Agusta, +11,206

9. Krummenacher, Yamaha, +11,224

10. Alcoba, Yamaha, +13,135

11. Bergman, Yamaha, +14,557

12. Cluzel, Yamaha, +14,856

13. Takala, Yamaha, +23,223

14. Manfredi, Yamaha, + 23,240

15. Frossard, Yamaha, +25,171

16. Fuligni, Yamaha, +25,353

17. Pizzoli, Yamaha, +28,302

18. Montella, Kawasaki, +28,772

19. Hendra Pratama, Yamaha, +32,761

20. Herrera, Yamaha, +37,885

21. McManus, Yamaha, + >1 min

22. Kawasaki, Kawasaki, + >1 min

23. Szkopek, Yamaha + >1 min

DNF Odendaal, Yamaha

DNF De Rosa, Kawasaki

DNF Fabrizio, Kawasaki

DNF Taccini, Kawasaki

WM-Stand nach 4 von 24 Rennen:

1. Odendaal, 75 Punkte. 2. Aegerter 69. 3. Öttl 52. 4. Bernardi 42. 5. Soomer 41 6. Gonzalez 40. 7. De Rosa 37. 8. Cluzel 36. 9. Bergman 29. 10. Krummenacher 26. 11. Caricasulo 24. 12. Alcoba 18. 13. Öncü 17. 14. Tuuli 13. 15. Takala 11. 16. Manfredi 9. 17. Hendra Pratama 7. 18. Herrera 7. 19. Frossard 3. 20. Fabrizio 2. 21. Pizzoli 1. 22. Szkopek 1.

Herstellerwertung:

1. Yamaha, 100 Punkte. 2. Kawasaki 72. 3. MV Agusta 13.