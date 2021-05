Estoril, Lauf 2: Emotionaler Sieg von Domi Aegerter

Domi Aegerter feierte am Sonntag in Estoril seinen ersten Superpsort-WM-Sieg und widmete ihm seinem verstorbenen Landsmann Jason Dupasquier. Philipp Öttl führte lange, er musste sich am Ende mit Rang 3 zufriedengeben.

Rennen 2 der Supersport-WM am Sonntag in Estoril begann bei 21 Grad Außentemperatur und 37 Grad Celsius Asphalttemperatur. Steven Odendaal (Yamaha) gewann am Samstag sein drittes Saisonrennen, knapp vor Kawasaki-Pilot Philipp Öttl und Supersport-Routinier Jules Cluzel. Von der Pole-Position startete erneut Federico Caricasulo (Yamaha), der am Vortag stürzte. Öttl und Odendaal komplettierten die erste Startreihe, der Schweizer Domi Aegerter stand auf Startposition 5.



MV Agusta-Fahrer Niki Tuuli musste am Samstag aus der Boxengasse starten, kämpfte sich aber mit einer beeindruckenden Pace auf Rang 11 nach vorne. Am Sonntag ging es für den schnellen Finnen von Position 7 ins Rennen, Randy Krummenacher (Yamaha) stand auf Startplatz 11.

In einem packenden Kampf um die Führung setzte sich Dominique Aegerter gegen alle anderen durch. Der Schweizer gewann das Rennen haarscharf vor dem aus San Marino stammenden Luca Bernardi (Yamaha), der sein erstes Podium in der Supersport-WM erreichte. Philipp Öttl führte wie am Vortag die meiste Zeit das Rennen an, musste am Ende aber zurückstecken. Platz 4 ging an Manuel Gonzalez (Yamaha), Fünfter wurde Hannes Soomer aus Estland.



Steven Odendaal kämpfte erneut um den Sieg, musste jedoch in der letzten Runde mit einem technischen Problem aufhören. Die WM-Führung behielt der Südafrikaner trotzdem, Aegerter ist ihm allerdings deutlich näher gerückt. Jules Cluzel fuhr ein unauffälliges Rennen in den Top-6, stürzte jedoch in der letzten Runde. Er blieb unverletzt und nahm das Rennen nochmal auf, am Ende wurde er 12.

Polesetter Federico Caricasulo konnte nicht in den Siegkampf eingreifen, er wurde letztendlich auf Rang 6 gewertet, knapp vor Can Öncü (Kawasaki). Ex-Weltmeister Randy Krummenacher unterlag Niki Tuuli nur um Tausendstel kurz vor dem Ziel und wurde Neunter. Stephane Frossard sicherte sich wie am Vortag Punkte, der Schweizer wurde 15.

So lief das Rennen

Start: Steven Odendaal geht als erster in die erste Kurv, ist aber zu spät auf der Bremse, sodass Philipp Öttl die Führung übernimmt. Domi Aegerter liegt auf Rang 8.



Runde 1: Öttl führt vor Odendaal, Caricasulo und Raffaele De Rosa. Aegerter beendet die erste Runde als 7., Randy Krummenacher liegt auf Rang 13.



Runde 2: Öttl und Odendaal setzten sich 0,6 Sekunden von Caricasulo ab. Niki Tuuli fällt auf rang 13 zurück.



Runde 3: Öttl führt vor Odendaal, Caricasulo, De Rosa und Cluzel. Domi Aegerter kämpft mit Can Öncü um Rang 6, Krummenacher fährt auf Rang 12. Leonardo Taccini stürzt in Kurve 3.



Runde 4: Raffaele De Rosa überholt Caricasulo und ist nun Dritter, 0,6 Sekunden hinter Odendaal und Öttl.



Runde 5: Öttl führt das Rennen an. Hinter dem Deutschen liegt WM-Leader Odendaal und der heranstürmende Raffaele De Rosa. Caricasulo liegt auf Platz 4, Fünfter ist Domi Aegerter.

Runde 6: Die Top-3 leigen innerhalb 0,2 Sekunden, zu Caricasulo auf Platz 4 ist die Lücke auf 1,5 Sekunden angewachsen.



Runde 9: Nachdem Aegerter an Caricasulo vorbeigekommen ist, holt er auf die Spitzengruppe auf. Öttl führt weiterhin vor Odendaal und De Rosa. Randy Krummenacher liegt auf Rang12, Stephane Frossard ist 18.



Runde 11: Aegerter ist der schnellste Mann im Feld. Er greift De Rosa in Kurve 1 an, der Italiener behauptet sich aber auf Rang 3. Die Top-4 liegen nur 0,146 Sekunden auseinander.



Runde 12: De Rosa überholt Odendaal und Öttl in kurve 1 und übernimmt die Führung. Auch Aegerter kommt am WM-Leader vorbei. Öttl kontert und holt sich die Führung zurück. Bei Startziel liegt Öttl knapp vor dem Italiener. Aegerter, Odendaal, Cluzel und Caricasulo belegeen die weiteren Plätze.

Runde 14: Die Top-8 liegen innerhalb von zwei Sekunden. Aegerter schnappt sich De Rosa und ist Zweiter hinter Öttl.



Runde 15: Aegerter übernimmt die Führung, auch De Rosa kommt an Öttl vorbei auf Rang 2. Der Deutsche kämpft mit seinem Kawasaki-Markenkollegen, muss dadurch jedoch auch Steven Odendaal vorbeilassen. Manuel Gonzalez auf Rang 7 ist der schnellste Fahrer zu diesem Zeitpunkt.



Runde 16: De Rosa überholt Aegerter in Kurve 6, Öttl geht weit und fällt auf Rang 6 zurück. De Rosa stürzt in der Schikane aus dem Rennen. Aegerter führt vor Odendaal und Luca Bernardi

Runde 17: Öttl kämpft sich auf Rang 3 nach vorne, vor ihm kämpfen Odendaal und Aegerter um die Führung. Bernardi kämpft sich an Öttl vorbei. Aegerter geht als Führender in die letzte Runde.



Letzte Runde: Domi Aegerter gewinnt sein erstes Supersport-Rennen 0,375 sec vor Luca Bernardi. 3. Wird Philipp Öttl. Jules Cluzel stürzt in Kurve 1, Steven Odendaal fällt mit technischen Problemen in der letzten Runde aus. Randy Krummenacher landet auf dem neunten Rang, Stephane Frossard holt einen Punkt mit 15.

Ergebnis Supersport-WM Estoril, Rennen 2:

1. Aegerter, Yamaha, 30:26,187

2. Bernardi, Yamaha, +0,375 sec

3. Öttl, Kawasaki, +1,039

4. Gonzalez, Yamaha, +1,175

5. Soomer, Yamaha, +2,327

6. Caricasulo, Yamaha, +3,034

7. Öncü, Kawasaki, +5,168

8. Tuuli, MV Agusta, +11,206

9. Krummenacher, Yamaha, +11,224

10. Alcoba, Yamaha, +13,135

11. Bergman, Yamaha, +14,557

12. Cluzel, Yamaha, +14,856

13. Takala, Yamaha, +23,223

14. Manfredi, Yamaha, + 23,240

15. Frossard, Yamaha, +25,171

16. Fuligni, Yamaha, +25,353

17. Pizzoli, Yamaha, +28,302

18. Montella, Kawasaki, +28,772

19. Hendra Pratama, Yamaha, +32,761

20. Herrera, Yamaha, +37,885

21. McManus, Yamaha, + >1 min

22. Kawasaki, Kawasaki, + >1 min

23. Szkopek, Yamaha + >1 min

DNF Odendaal, Yamaha

DNF De Rosa, Kawasaki

DNF Fabrizio, Kawasaki

DNF Taccini, Kawasaki

WM-Stand nach 4 von 24 Rennen:

1. Odendaal, 75 Punkte. 2. Aegerter 69. 3. Öttl 52. 4. Bernardi 42. 5. Soomer 41 6. Gonzalez 40. 7. De Rosa 37. 8. Cluzel 36. 9. Bergman 29. 10. Krummenacher 26. 11. Caricasulo 24. 12. Alcoba 18. 13. Öncü 17. 14. Tuuli 13. 15. Takala 11. 16. Manfredi 9. 17. Hendra Pratama 7. 18. Herrera 7. 19. Frossard 3. 20. Fabrizio 2. 21. Pizzoli 1. 22. Szkopek 1.

Herstellerwertung:

1. Yamaha, 100 Punkte. 2. Kawasaki 72. 3. MV Agusta 13.