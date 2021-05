Estoril, Lauf 1: Öttl verliert Sieg in letzter Runde

Steven Odendaal gewann am Samstag in Estoril sein drittes Supersport-WM-Rennen in dieser Saison. In der letzten Runde musste sich Kawasaki-Pilot Philipp Öttl geschlagen geben, nachdem er das rennen größtenteils anführte.

Das erste Supersport-WM-Rennen am Samstag in Estoril begann bei 20 Grad Außentemperatur, der Asphalt war auf 41 Grad Celsius aufgeheizt. Federico Caricasulo (Yamaha) startet 2021, nach einem Jahr in der Superbike-WM 2020, wieder in der Supersport-WM. Der Italiener sicherte sich am Samstagmorgen die Pole-Position, knapp vor Kawasaki-Pilot Philipp Öttl. Die erste Startreihe komplettierte WM-Leader Steven Odendaal.



Ten Kate-Fahrer Dominique Aegerter (Yamaha) nahm das Rennen von Position 5 aus in Angriff, der ehemalige Supersport-Weltmeister Randy Krummenacher musste von P11 in den ersten Lauf in Estoril starten. Thomas Gradinger musste verletzungsbedingt auf das Wochenende in Portugal verzichten. MV Agusta-Pilot Niki Tuuli nahm das Rennen aus der Boxengasse auf, da er noch eine Strafe aus Aragon auf dem konto hatte, als er Jules Cluzel aus dem Rennen nahm.

An der Spitze entwickelte sich gleich eine große Gruppe mit zeitweise sechs Fahrern. Kawasaki-Pilot Philipp Öttl erledigte dabei die meiste Führungsarbeit, musste sich jedoch in der letzten Runde geschlagen geben, nachdem Odendaal ein erfolgreiches Überholmanöver setzte. Der Südafrikaner baute mit seinem dritten Sieg im dritten Rennen die Meisterschaftsführung aus. Hinter Öttl lieferte sich Domi Aegerter mit Supersport-Routinier Cluzel einen harten Zweikampf, den der Franzose auf der Zielgeraden um 0,015 Sekunden für sich entschied.

Hinter dem viertplatzierten Aegerter holte sich Manuel Gonzalez ein weiteres Top-Resultat auf seiner Yamaha R6. Während Caricasulo früh stürzte, gelang Tuuli eine starke Aufholjagd aus der Boxengasse, die mit Rang 11 belohnt wurde. Randy Krummenacher beendete das Rennen auf Platz 9, elf Sekunden hinter dem Rennsieger. Der Schweizer Stephane Frossard holte mit Rang 14 seine ersten WM-Zähler. Haudegen Michel Fabrizio beendete das Rennen auf seiner Kawasaki auf Platz 16 und verpasste damit die Punkte knapp.

So lief das Rennen

Start: Steven Odendaal setzt sich gleich in Führung, Caricasulo fällt auf Platz 2 zurück, auch Philipp Öttl büßt einen Rang ein. Aegerter fällt zwei Plätze zurück.



Runde 1: Odendaal führt vor Caricasulo und Öttl. Cluzel liegt auf Platz 4, Aegerter ist Siebter.



Runde 2: Öttl überholt Caricasulo und jagt Steven Odendaal mit der schnellsten Rennrunde. Domi Aegerter fällt auf Platz 8 zurück, Krummenacher liegt auf Rang 11.



Runde 3: Aegerter überholt Soomer und De Rosa und liegt auf Platz 6. Vorne kämpft Öttl mit Odendaal um die Führung, Caricasulo liegt 0,5 Sekunden zurück.



Runde 4: Öttl greift Odendaal in der ersten Kurve an und übernimmt die Führung. Hinter odendaal liegt Caricasulo, Cluzel, Manuel Gonzalez und Domi Aegerter. De Rosa hat 1,2 Sekunden Rückstand auf den Schweizer, Niki Tuuli liegt auf Rang 25, fährt aber die schnellste Rennrunde.



Runde 6: Caricasulo stürzt auf Platz 3 liegend, er nimmt das Rennen aber wieder auf. Öttl führt 0,2 Sekunden vor Odendaal und eine Sekunde vor Jules Cluzel, Domi Aegerter ist Fünfter.



Runde 8: Odendaal greift Öttl an, doch der Deutsche verteidigt die Führung. Auch Aegerter greift seinen Vordermann Gonzalez an und schafft es auf Rang 4.

Runde 10: Öttl weiterhin in Führung, die Top-5 liegen innerhalb von 0,8 Sekunden. Niki Tuuli dreht mit seiner MV Agusta eine schnellste Runde nach der anderen und liegt mittlerweile auf Rang 16.



Runde 11: Tuuli erreicht die Punkte und ist 14., Krummenacher liegt auf dem zehnten Rang.



Runde 12: Can Öncü stoppt mit einem technischen Problem, er kann das Rennen nach einer kurzen Inspektion wieder aufnehmen, steuert jedoch die Box an.



Runde 13: Öttl führt 0,034 Sekunden vor Odendaal, der klar den besten Top-Speed hat. Dritter Cluzel, vierter ist Agerter. Kevin Manfredi stürzt in Kurve 12.



Runde 14: Aegerter überholt Cluzel vor Kurve 1 und liegt nun auf Platz 3, Krummenacher belegt Platz 9, Tuuli ist 12.

Runde 15: Jules Cluzel kontert und holt sich Rang 3 zurück. Öttl führt drei Runden vor dem Ende weiterhin vor Odendaal.



Runde 16: Steven Odendaal überholt Öttl vor Kurve 6 und übernimmt die Führung.



Runde 17: Öttl kontert in Kurve 1 und bremst den Yamaha-Piloten aus. Die Top-4 liegen innerhalb von 0,4 Sekunden. Öttl geht als Führender in die letzte Runde, gefolgt von Odendaal, Cluzel und Aegerter. Gonzalez ist als Fünfter auch noch in der Führungsgruppe.



Letzte Runde: Odendaal gewinnt 0,350 sec vor Öttl. Jules Cluzel und Domi Aegerter liefern sich einen harten Zweikampf um Platz 3, mit dem besseren Ende für Cluzel. Hinter Aegerter wird Gonzalez Fünfter, gefolgt von De Rosa, Luca Bernadi, Hannes Soomer und Randy Krummenacher. Niki Tuuli holt Rang 11, Caricasulo wird noch Zwölfter.

Ergebnis Supersport-WM Estoril, Rennen 1:

1. Odendaal, Yamaha, 30:26,477

2. Öttl, Kawasaki, +0,350 sec

3. Cluzel, Yamaha, +0,750

4. Aegerter, Yamaha, +0,765

5. Gonzalez, Yamaha, +1,023

6. De Rosa, Kawasaki, +4,519

7. Bernardi, Yamaha, +7,442

8. Soomer, Yamaha, +9,624

9. Krummenacher, Yamaha, +11,696

10. Bergman, Yamaha, +19,197

11. Tuuli, MV Agusta, +23,673

12. Caricasulo, Yamaha, +28,832

13. Alcoba, Yamaha, +30,330

14. Frossard, Yamaha, + 34,147

15. Pizzoli, Yamaha, +34,269

16. Fabrizio, Kawasaki

17. Takala, Yamaha

18. Taccini, Kawasaki

19. Herrera, Yamaha

20. Hendra Pratama, Yamaha

21. Montella, Yamaha

22. McManus, Yamaha

23. Szkopek, Yamaha

24. Kawasaki, Kawasaki

DNF Manfredi, Yamaha

DNF Öncü, Kawasaki

DNF Fuligni, Yamaha