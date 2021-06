Misano, FP2: Aegerter Dritter, Öttl Neunter

Beim Meeting der Supersport-WM 2021 in Misano sind 34 Piloten am Start, die Abstände eng wie selten. Hinter Manuel Gonzalez und Steven Odendaal überzeugte Dominique Aegerter als Dritter. Krummi und Öttl müssen nachlegen.

Am Vormittag hatte sich der talentierte Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) die Bestzeit vor Gaststarter Filippo Fuligni und Federico Caricasulo gesichert. Bester deutschsprachiger Teilnehmer war Randy Krummenacher (EAB Yamaha) auf Platz 6, unmittelbar vor seinem Schweizer Landsmann Dominique Aegerter. Der WM-Dritte Philipp Öttl (Kawasaki Puccetti) wurde hinter WM-Leader Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha) Neunter..



Die Piloten der Supersport-WM taten sich bei den höheren Asphalttemperaturen am Nachmittag zunächst deutlich schwerer, ihre Rundenzeiten vom Vormittag zu verbessern. Nach 20 Minuten verzeichneten 14 von 34 Piloten eine Steigerung, die schnellste Zeit legte mit Roberto Mercandelli (Yamaha) einer der starken Wildcard-Piloten in 1:38,674 min vor.

Als Führender ging Dominique Aegerter in 1:38,596 min in die letzten 15 Minuten des FP2. innerhalb 0,4 sec folgten Krummi und Öttl in den Top-5. Eine deutliche Steigerung zeigte MV Agusta-Ass Niki Tuuli in 1:39,199 auf Platz 7.



Von den Top-Pilotenn hatte zehn Minuten vor dem Ende Jules Cluzel (GMT94 Yamaha), Krummenacher, Caricasulo und WM-Leader Steven Odendaal (Evan Bros Yamaha) noch keine Zeitenverbesserung erreicht.

In den letzten Minuten legten alle Piloten es auf eine schnelle Rundenzeit an. Gonzalez verbesserte sich auf eine 1:38,473 min und liegt damit in der kombinierten Zeitenliste vor Odendaal, Aegerter, Tuuli und Mercandelli. Mit geringer Abstänen hinter den Top-5 folgen Caricasulo, Cluzel, Krummenacher und Philipp Öttl (Kawasaki).



Bis Platz 20 beträgt der Rückstand weniger als eine Sekunde!

Ergebnis Supersport-WM, Misano, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Manuel Gonzalez Yamaha 1:38,789 min 1:38,473 min 2. Steven Odendaal Yamaha 1:39,041 1:38,511 3. Dominique Aegerter Yamaha 1:38,943 1:38,596 4. Niki Tuuli MV Agusta 1:40,235 1:38,605 5. Roberto Mercandelli Yamaha 1:39,466 1:38,674 6. Federico Caricasulo Yamaha 1:38,855 1:38,794 7. Jules Cluzel Yamaha 1:38,890 1:38,821 8. Randy Krummenacher Yamaha 1:38,929 1:38,927 9. Philipp Öttl Kawasaki 1:39,119 1:38,975 10. Filippo Fuligni Yamaha 1:38,851 1:39,031 11. Kevin Manfredi Yamaha 1:39,395 1:39,032 12. Raffaele De_Rosa Kawasaki 1:39,377 1:39,197 13. Can Öncü Kawasaki 1:39,338 1:39,282 14. Luca Bernardi Yamaha 1:39,300 1:39,309 15. Federico Fuligni Yamaha 1:39,443 1:39,318