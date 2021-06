Michel Fabrizio: Von der SSP-WM in Misano in den OP

Das Comeback von Michel Fabrizio in der seriennahen Weltmeisterschaft verläuft harzig. Damit es zukünftig besser läuft, ließ sich der Kawasaki-Pilot direkt nach dem Supersport-Meeting in Misano operieren.

Das Comeback von Michel Fabrizio war eine Überraschung, dass der 36-Jährige aus Frascati dabei wenig erfolgreich ist, verwundert dagegen nicht. Denn 2019 und 2020 pausierte der Dritte der Superbike-WM 2009 und in der italienischen Supersport-Serie 2018 wurde er nur 14. und kam über Platz 9 nicht hinaus.

Nach drei Meetings der Supersport-WM 2021 belegt Fabrizio nur WM-Rang 24, einzige Platzierung in den Punkten war Platz 14 beim Saisonauftakt in Aragón. Nach zuletzt drei Nullern in Folge war für den Kawasaki-Piloten klar, dass sich etwas ändern muss. Denn in Misano plagten ihn die berüchtigten Unterarmkrämpfe.



«Ich habe alles mögliche versucht, um den Schmerz in den Griff zu bekommen. leider hatte ich aber bereits in den Trainings nach wenigen Runden Probleme. Es wurde sogar immer schlimmer, so dass ich beide Rennen nicht zu Ende fahren konnte», erklärte Fabrizio.

Um das sogenannte Kompartmentsyndrom zu beheben, unterzog sich Fabrizio in der ‹Clinica Madonna Delle Grazie› einer Operation am rechten Unterarm. Weil die Supersport-WM 2021 nicht in Donington Park gastiert, hat der Routinier bis Assen am 23.-25. Juli Zeit zur Genesung.