Misano, Lauf 1: Dominique Aegerter neuer WM-Leader

Mit seinem zweiten Saisonsieg holte sich Dominique Aegerter (Yamaha) im ersten Rennen in Misano die Führung in der Supersport-WM 2021. Philipp Öttl (Kawasaki) wurde Sechster.

Angesichts der geringen Zeitabstände in den Trainings und der Superpole versprach das erste Rennen der Supersport-WM 2021 in Misano spannend und umkämpft zu werden – und das war es auch auf verschiedenen Positionen.



Die ersten beiden Startreihe wurden von Yamaha in Beschlag genommen. Aus der ersten Reihe starteten Dominique Aegerter, Luca Bernardi und Manuel Gonzalez. Aus Reihe 2 Jules Cluzel, Hannes Soomer und WM-Leader Steven Odendaal. Erst auf Startplatz 7 folgt mit Philipp Öttl der beste Kawasaki-Pilot.

Vom Start weg lieferten sich die 600er-Piloten bei herrlichem Sommerwetter auf dem Misano World Circuit einen spannenden Schlagabtausch. Um jeden Zentimeter Asphalt wurde gekämpft, als würde man sich in der letzten Runde befinden.



An der Spitze setzte sich zunächst das Quartett Aegerter, Odendaal, Cluzel, Gonzalez und Bernardi ab. In der zweiten Rennhälfte forcierte der immer in Führung liegende Aegerter zum perfekten Zeitpunkt das Tempo und schüttelte seine Verfolger ab. Der Schweizer gewann den ersten Lauf in Misano verdient mit einer Sekunde Vorsprung, zeitweise führte er um 2,8 sec. Außerdem fuhr der Schweizer die schnellste Rennrunde. Mit seinem zweiten Sieg in Folge ist der Ten Kate-Pilot neuer WM-Leader!



Platz 2 holte sich kampfstark der junge Luca Bernardi, der Odendaal hinter sich halten konnte.

Philipp Öttl hatte einen schlechten Start und wurde später vom Sturz von Hannes Sommer aufgehalten. Erst im letzten Renndrittel konnte der Kawasaki-Pilot einige Plätze gut machen und sah als bester Kawasaki-Pilot auf Platz 6 das Ziel. Nur 0,155 sec hinter dem Deutschen wurde Randy Krummenacher Siebter.



Niki Tuuli, der in der Superpole zwei Stürze fabrizierte, pflügte mit seiner MV Agusta durchs Feld und kreuzte als Neunter die Ziellinie.



Pech hatte Maria Herrera. In der letzten Runde stürzte die einzige Frau im Teilnehmer auf Platz 12 nach einem Kontakt mit einem Gegner. Der Vorfall wird von der Rennleitung untersucht, was der Spanierin jedoch persönlich nichts nützen wird.

So lief das Rennen

Start: Aegerter vor Cluzel, Odendaal und Gonzalez. Öttl auf 9, Krummi auf 10.

Runde 1: Aegerter, Odendaal, Cluzel und Gonzalez innerhalb 0,6 sec. Öttl (7.) 1,5 sec zurück.

Runde 2: Die Top-4 unverändert. Schnellste Rennrunde Bernardi (5.) in 1:39,399 min. Öttl macht Druck auf seinen Teamkollegen Can Öncü (6.).

Runde 3: Aegerter weiter vorne. Die Top-5 innerhalb 1,2 scc. Öttl (8.) verliert eine Position an Soomer. Krummi weiter auf Platz 10. Schnellste Rennrunde Odendaal in 1:39,126 min.

Runde 4: Gonzalez (3.) schnappt sich Cluzel (4.). Sturz Massimo Roccoli.

Runde 5: Gonzalez schließt mit schnellster Rennrunde in 1:38,899 min zu Aegerter und Odendaal auf. Sturz Soomer, Sturz Patacca, Defekt bei Bergman.

Runde 6: Aegerter, Odendaal, Gonzalez und Cluzel innerhalb 0,7 sec. Bernardi (5.) folgt mir Respektabstand. Öttl (8.) bereits 3,5 sec zurück.

Runde 7: Bernardi (5.) verkürzt auf unter einer Sekunde.

Runde 8: Sturz Raffaele De Rosa. Schon sieben Ausfälle!

Runde 9: An der Spitze kämpfen fünf Piloten um den Sieg, bisher leistete aber nur Aegerter Führungsarbeit. Gonzalez fällt hinter Cluzel (3.) und Bernardi (4.) auf Platz 5 zurück. Sturz Caricasulo.

Runde 10: Aegerter und Odendaal durch den Kampf um Platz 3 nun 1,5 sec vor Bernardi, Cluzel und Gonzalez. Schnellste Rennrunde Odendaal in 1:38,829 min.

Runde 11: Schnellste Rennrunde Aegerter in 1:38,650 min. Odendaal 0,7 sec zurück.

Runde 12: Aegerter 0,9 sec vor Odendaal und 1,7 vor Bernardi. Öttl auf Platz 7. Krummi Neunter.

Runde 13: Aegerter macht vorne die Pace, während Odendaal unter Druck von Bernardi gerät.

Runde 14: Schnellste Rennrunde Aegerter in 1:38,627 min – nun um 2 sec vor Bernardi. Gonzalez setzt Cluzel (4.) unter Druck.

Runde 15: Öttl (6.) vorbei an Öncü.

Runde 16: Aegerter 2,5 sec vor Bernardi und Odendaal.

Runde 17: Krummi (7.) vorbei an Öncü (8.).

Letzte Runde: Aegerter gewinnt vor Bernardi und Odendaal. Zwischen Gonzalez und Vluzel geht es noch mal zur Sache, doch die Routine des Franzosen setzte sich auf Platz 4 durch.

Ergebnis Supersport-WM, Misano, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 29:50,011 min 2. Luca Bernardi Yamaha + 1,064 sec 3. Steven Odendaal Yamaha + 1,389 4. Jules Cluzel Yamaha + 5,040 5. Manuel Gonzalez Yamaha + 5,071 6. Philipp Öttl Kawasaki + 10,283 7. Randy Krummenacher Yamaha + 10,438 8. Can Öncü Kawasaki + 10,728 9. Niki Tuuli MV Agusta + 11,547 10. Roberto Mercandelli Yamaha + 14,182 11. Filippo Fuligni Yamaha + 14,532 12. Marc Alcoba Yamaha + 26,331 13. Kevin Manfredi Yamaha + 26,375 14. Galang Hendra Yamaha + 28,031 15. Vertti Takala Yamaha + 29,342 16. Leonardo Taccini Kawasaki + 31,438 17. Luigi Montella Yamaha + 37,412 18. Luca Ottaviani Kawasaki + 37,965 19. Stephane Frossard Yamaha + 40,576 20. Davide Stirpe MV Agusta + 40,845 21. Armando Pontone Yamaha + 41,632 22. Eugene Mcmanus Yamaha > 1 min 23. Federico Fuligni Yamaha > 1 min Out Maria Herrera Yamaha

Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Federico Caricasulo Yamaha Out Raffaele De_Rosa Kawasaki Out Hannes Soomer Yamaha Out Matteo Patacca Yamaha Out Christoffer Bergman Yamaha Out Massimo Roccoli Yamaha Out Shogo Kawasaki Kawasaki Out Davide Pizzoli Yamaha