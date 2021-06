Misano, Lauf 2: Aegerter-Sieg dank Odendaal-Strafe

Mit dem Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 2021 in Misano baut Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) seine Gesamtführung aus. Philipp Öttl betrieb Schadensbegrenzung, Krummenacher stürzte.

Die Startaufstellung des zweiten Laufs der Supersport-WM 2021 in Misano entsprach eigentlich dem Superpole-Ergebnis, doch nach Rennabruch in Runde 7 wurde der letzte Messpunkt, an dem alle Piloten vorbeikamen, als neue Startreihenfolge herangezogen.



Aus Reihe 1 gingen Steven Odendaal, Jules Cluzel und Lauf-1-Sieger Dominique Aegerter ins Rennen, aus Reihe 2 Manuel Gonzalez, Luca Bernardi und Raffaele De Rosa mit der besten Kawasaki. Philipp Öttl (8.) und Randy Krummenacher (9.) starteten aus der dritten Reihe.



Einige Piloten fehlten beim Restart, unter anderem Can Öncü (Kawasaki), Maria Herrera (Yamaha) und Niki Tuuli (MV Agusta).

Im ersten Lauf am Samstag mischten mit dem 19-jährigen Luca Bernardi und dem 18-jährigen Manuel Gonzalez zwei Teenager an der Spitze mit – im zweiten Rennen bestätigten die jungen Wilden ihre starke Performance. Rundenlang duellierten sich die beiden mit den Routiniers Odendaal, Aegerter und Cluzel.



Die letzten Runden führte der Südafrikaner Odendaal das Rennen an, doch der Evan Bros-Pilot wegen mehrfachen Überfahrens des Streckenlimits eine Long-Lap-Penalty aufgebrummt. Odendaal fuhr zwar als Erster über die Ziellinie, bekam dann aber drei Sekunden Zeitstrafe und fiel auf Platz 5 zurück.

Den Sieg erbte Aegerter, der seine WM-Führung damit festigen konnte. Bernardi rang derweil den mehrfachen Vizeweltmeister Cluzel (3.) nieder und wurde Zweiter.



Ex-300er-Weltmeister Manuel Gonzalez verpasste das Podium durch einen Fehler in der vorletzten Runde, der zwei Sekunden kostete.

Nach Platz 6 am Samstag hatte Kawasaki-Aushängeschild Philipp Öttl auch im zweiten Rennen mit dem Kampf um den Sieg nichts zu tun. Der Bayer kreuzte erneut als Sechster über die Ziellinie.



Randy Krummenacher fuhr im zweiten Lauf Rundenzeiten der Spitze, doch in Runde 6 überbremste der EAB Yamaha-Pilot das Vorderrad und rutschte mit hohem Tempo von der Piste.

So lief das Rennen

Start: Cluzel vor Odendaal und Aegerter. Dann Gonzalez und Alcoba. Krummi auf 9 und Öttl auf 10.

Runde 1: Odendaal übernimmt nach wenigen Kurven die Führung. Aegerter (5.) fällt hinter Gonzalez (3.) und Alcoba (4.) zurück. Öttl 9, Krummi 10.

Runde 2: Odendaal, Cluzel, Gonzalez, Alcoba und Aegerter innerhalb einer Sekunde. Bernardi (6.) in 1:38,999 min mit der schnellsten Rennrunde.

Runde 3: Sturz Takala. Öttl mit schnellster Rennrunde in 1:38,782.

Runde 4: Odendaal 0,3 sec vor Cluzel und Aegerter. Öttl vorbei an De Rosa auf Platz 7. Die Top-9 innerhalb 2,2 sec.

Runde 5: Aegerter (4.) überholt Alcoba (5.) aus dem Windschatten.

Runde 6: Krummenacher gestürzt!

Runde 7: Odendaal mit 0,4 sec Vorsprung auf Cluzel, Gonzalez und Aegerter. Öttl (7.) am Hinterrad von Alcoba (6.)

Runde 8: Gonzalez mit schnellster Rennrunde in 1:38,637 min vorbei an Cluzel auf Platz 2. Öttl jetzt Sechster.

Runde 9: Odendaal 0,7 sec vor Gonzalez, Cluzel, Aegerter und Bernardi.

Runde 10: Aegerter (3.) presst sich gekonnt an Cluzel (4.) vorbei. Die Top-5 innerhalb 0,9 sec!

Runde 11: Bernardi (4.) lässt Cluzel hinter sich. Gonzalez mit Fehler und Odendaal bekommt eine Long-Lap-Penalty aufgebrummt!

Letzte Runde: Odendaal fällt nach seiner Long-Lap auf Platz 5 zurück. Aegerter erbt den Sieg. Zweiter Bernardi, Dritter Bernardi. Öttl auf Platz 6.

Ergebnis Supersport-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 19:54,701 min 2. Luca Bernardi Yamaha + 0,807 sec 3. Jules Cluzel Yamaha + 0,926 4. Manuel Gonzalez Yamaha + 2,051 5. Steven Odendaal Yamaha + 2,818 6. Philipp Öttl Kawasaki + 4,983 7. Raffaele De Rosa Kawasaki + 5,243 8. Marc Alcoba Yamaha + 5,919 9. Federico Caricasulo Yamaha + 7,623 10. Hannes Soomer Yamaha + 11,577 11. Massimo Roccoli Yamaha + 16,224 12. Matteo Patacca Yamaha + 19,023 13. Galang Hendra Yamaha + 20,568 14. Luca Ottaviani Kawasaki + 22,539 15. Davide Stirpe MV Agusta + 26,312 16. Armando Pontone Yamaha + 27,017 17. Davide Pizzoli Yamaha + 28,206 18. Leonardo Taccini Kawasaki + 39,645 19. Eugene Mcmanus Yamaha + 39,768 20. Federico Fuligni Yamaha + 40,887 21. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min 22. Christoffer Bergman Yamaha > 1 min Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Randy Krummenacher Yamaha Out Luigi Montella Yamaha Out Vertti Takala Yamaha