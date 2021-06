Domi Aegerter: «Nicht normal für eine WM-Strecke»

Mit zuletzt drei Siegen in Folge hat sich Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) als Führender der Supersport-WM etabliert. Von der neuen WM-Strecke in Navarra/Nordspanien ist er nicht begeistert.

Neben insgesamt zwölf Superbike-Piloten waren am Montag und Dienstag auf dem Circuito de Navarra auch die Supersport-Fahrer Dominique Aegerter und Galang Hendra Pratama aus dem Team Ten Kate Yamaha unterwegs. Die Rennstrecke 45 Kilometer südlich von Pamplona ist nachträglich in den Kalender gerutscht, gebaut wurde der Komplex 2010 und war in den Jahren danach mehrmals Austragungsort der Spanischen Meisterschaft. Der erste WM-Event wird dort am Wochenende 21./22. August ausgetragen.

«Ein großer Dank an das Team, dass sie die weite Reise für diesen Test in Kauf genommen haben», meinte WM-Leader Aegerter. «Navarra war für uns Neuland, es war also wichtig, vor den Rennen im August schon einmal auf dieser Strecke gewesen zu sein. Wir haben unglaublich viel gearbeitet und ungefähr 190 Runden abgespult. Es waren sehr wertvolle Runden und Kilometer, da wir sehr viele nützliche Daten sammeln konnten. Das Wetter war ein wenig wechselhaft, es hat einmal kurz geregnet und manchmal war es etwas windig. Aber meistens waren die Bedingungen gut.»

«Die Strecke selbst ist ein wenig eigenartig, ich habe noch nirgends so oft den ersten Gang benutzt», schilderte der Schweizer. «Ich finde das nicht normal für eine Rennstrecke, auf der ein WM-Lauf stattfindet. Außerdem ist der Belag sehr holprig. Das erfordert volle Konzentration und gute Streckenkenntnisse, um die kritischsten Bodenwellen zu wissen. Das betrifft vor allem die Abschnitte beim Anbremsen der Kurven. Das Layout unterscheidet sich sehr deutlich zu anderen Strecken, die ich gewöhnt bin. Navarra ist sowohl für den Körper als auch für das Motorrad sehr anspruchsvoll. Wir haben viel mit der Dämpfung und der Getriebeübersetzung gearbeitet, und uns auch mit den Reifen beschäftigt. Zudem habe ich an meiner Sitzposition gefeilt.»

Beim nächsten SBK-Event in Donington Park am ersten Juli-Wochenende setzt die Supersport-Klasse aus, für sie geht es erst in Assen weiter, wo vom 23. bis 25. Juli gefahren wird. Ten Kate wird in dieser Zeit zwei weitere Tests absolvieren, auf den für Aegerter unbekannten Strecken in Most/Tschechien und Magny-Cours/Frankreich.