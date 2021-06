Überflieger Dominique Aegerter: Dritter Sieg in Folge

Mit zwei Siegen in Misano baute Dominique Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha seine Führung in der Supersport-WM auf 17 Punkte aus. Widersacher Steven Odendaal übertrieb es einmal zu oft.

Erst im Parc fermé erfuhr Dominique Aegerter von seinem Ten-Kate-Team, dass er auch das zweite Rennen auf dem Misano World Circuit gewonnen hat. Denn Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha) hatte als Erster die Ziellinie gekreuzt, während des Rennens aber mehrfach die Außenbegrenzung überfahren. Das führte dazu, dass ihm die Rennleitung in der letzten Runde einen Long-Lap-Penalty aufbrummte. Weil der Südafrikaner diese Strafe nicht wahrnahm, bekam er stattdessen drei Sekunden auf seine Fahrzeit addiert. Das warf ihn vom ersten auf den fünften Platz zurück.

Natürlich war der Jubel bei Aegerter und seiner Crew grenzenlos, seit dem zweiten Rennen in Estoril haben sie zusammen drei Rennen in Folge gewonnen! Und damit den Vorsprung in der Weltmeisterschaft gegenüber Odendaal auf 17 Punkte ausgebaut. Eine perfekte Ausgangsposition für das Heimrennen von Ten Kate in Assen, das als nächstes ansteht. Denn in drei Wochen in Donington Park werden nur die Superbikes fahren.

«Heute war es noch heißer als am Samstag», grinste Domi schweißgebadet. «Und das Rennen war schwieriger, weil ich den Start nicht gewann. Ich war Dritter und zeitweise sogar Fünfter oder Sechster. Es war sooo schwierig zu überholen. Vier Runden vor Schluss sagte ich mir, dass ich in Führung gehen und gewinnen muss – ich hatte die Pace dafür. Im Ziel war ich Zweiter und wurde dann zum Sieger erklärt. Odendaal war ein paar Mal neben der Strecke, ich wusste aber nicht, dass er die Strafe bekam. Also habe ich bis zum Ende maximal gepusht. Pole-Position, zwei Siege, viele Punkte für die Meisterschaft – mein Team hat wieder einmal perfekte Arbeit geleistet. Die am Donnerstag ausgetüftelte Strategie zahlte sich aus. Am Samstag haben wir gewonnen, konnten aber nicht wirklich feiern. Heute Nacht werden wir uns ein paar Espressi gönnen.»

Ergebnis Supersport-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 19:54,701 min 2. Luca Bernardi Yamaha + 0,807 sec 3. Jules Cluzel Yamaha + 0,926 4. Manuel Gonzalez Yamaha + 2,051 5. Steven Odendaal Yamaha + 2,818 6. Philipp Öttl Kawasaki + 4,983 7. Raffaele De Rosa Kawasaki + 5,243 8. Marc Alcoba Yamaha + 5,919 9. Federico Caricasulo Yamaha + 7,623 10. Hannes Soomer Yamaha + 11,577 11. Christoffer Bergman Yamaha + 14,653 12. Massimo Roccoli Yamaha + 16,224 13. Matteo Patacca Yamaha + 19,023 14. Galang Hendra Yamaha + 20,568 15. Luca Ottaviani Kawasaki + 22,539 16. Davide Stirpe MV Agusta + 26,312 17. Armando Pontone Yamaha + 27,017 18. Davide Pizzoli Yamaha + 28,206 19. Leonardo Taccini Kawasaki + 39,645 20. Eugene Mcmanus Yamaha + 39,768 21. Federico Fuligni Yamaha + 40,887 22. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Randy Krummenacher Yamaha Out Luigi Montella Yamaha Out Vertti Takala Yamaha