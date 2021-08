Ten Kate Yamaha: Domi Aegerter soll Navarra «rocken»

Das anstehende Supersport-Meeting in Navarra ist für Dominique Aegerter das dritte Rennwochenende in Folge. Sein Team Ten Kate Yamaha erwartet Top-Ergebnisse vom Schweizer.

Durch sein Engagement in MotoE und Supersport-WM hat Dominique Aegerter in diesem Jahr ein vielbeschäftigter Mann. In der elektrischen Rennsieger ist er Dritter, zum sechsten SSP-Rennwochenende kommt er als WM-Leader. Die Doppelbelastung ist für den Rohrbacher kein Problem.



«Es ist mein drittes Rennwochende in Folge – nach Most und der MotoE in Spielberg geht es nun nach Navarra. Ich kann es kaum erwarten, die Jungs wiederzusehen und die Yamaha R6 zu fahren», sagte Aegerter.

Vor Navarra am kommenden Wochenende liegt der Ten Kate-Pilot 37 Punkte vor seinem ersten Verfolger Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha). Auf der spanischen Piste und auch danach in Magny-Cours muss Aegerter ein größtmögliches Polster herausfahren, weil am Wochenende 18./19. September kollidieren die Events der MotoE in Misano und der Supersport-WM in Barcelona – und Aegerter muss der MotoE den Vorzug geben.



Für das Debüt der seriennahen Weltmeisterschaft in Navarra fühlt sich der Schweizer gut vorbereitet.



«Das Team hat sich viel Mühe gegeben, damit wir im Sommer dort testen konnten. Es ist eine ganz besondere Strecke», weiß der 30-Jährige. «Sie ist sehr holprig und wir müssen sechs Mal zurück in den ersten Gang schalten. Das Gefühl beim Test war gut. Ich bin voll motiviert, mit dem Team für ein gutes Wochenende in Navarra zusammenzuarbeiten!»

Teammanager Kervin Bos vertraut seinem Top-Piloten.



«Dominique ist in fantastischer Form und das Ziel ist es, wieder um Spitzenplätze zu kämpfen», betonte der Niederländer. «Der Teamspirit ist hervorragend. Wir sind bereit, das Wochenende zu rocken!»