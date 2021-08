Aegerter ist gewarnt: Odendaal lässt nicht locker

Beim Supersport-Meeting in Most teilten sich Dominique Aegerter und Steven Odendaal die Siege. Der Südafrikaner macht auch sonst deutlich, dass er der nächste Weltmeister werden will.

Es ist absehbar: Auch wenn mit Philipp Öttl (Kawasaki) und zunehmende auch Manuel Gonzalez (Yamaha) weitere Piloten in der Supersport-WM 2021 regelmäßig um Podestplätze kämpfen, die Meisterschaft wird aber wohl zwischen Dominique Aegerter und Steven Odendaal entschieden.



Alle Saisonsiege gingen an einen der beiden Piloten: Ten Kate-Ass Aegerter gewann sechs Rennen, der Bardahl Evan Bros-Pilot vier.



Am vergangenen Wochenende in Most schnitt der Südafrikaner besser ab und holte mit einem Sieg und einem zweiten Platz sieben Punkte auf den WM-Leader aus der Schweiz auf.

Ein wenig Glück hatte Odendaal bei seinem Sieg im ersten Rennen, das in Runde 13 nach einem Sturz abgebrochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Gonzalez der stärkste Fahrer und lag bereits am Hinterrad der Bardahl-Yamaha, als die roten Flaggen geschwenkt wurden.



«Ich hätte lieber ohne Abbruch gewonnen – ich hätte gewusst, mich zu verteidigen», stellt der ehemalige Moto2-Pilot klar. «Nach einer kleinen Pechsträhne bin ich wirklich glücklich über diesen Sieg.»



Zur Erinnerung: Aegerter hatte seit Lauf 2 in Estoril fünf Siege in Folge eingefahren. Mit dem Sieg in Most beendete Odendaal die Siegesserie.

Nach einem schlechten Start des Johannesburgers ging der Sieg im Sonntagsrennen wieder an Aegerter, während sich Odendaal von der neunten Position bis auf Platz 2 nach vorne kämpfte.



«Ich hätte lieber gewonnen, aber es ist okay. Zu Beginn des Rennens habe ich einige Fehler gemacht, wodurch ich auf den neunten Platz abgerutscht bin», erklärte der 28-Jährige. «Ich habe Punkte auf den WM-Leader gutgemacht, daher möchte ich schnellstmöglich das nächste Rennen fahren, um unser Ziel weiter zu verfolgen. Trotz der guten Ergebnisse möchte ich noch nicht an die Meisterschaft denken, sondern versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen.»