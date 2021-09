Jerez, FP2: Kenan Sofuoglu (Kawasaki) grandios

Im zweiten Training der Supersport-WM 2021 in Jerez kam Kenan Sofuoglu bereits viel besser in Schwung. Der Rekordweltmeister platzierte sich satt in den Top-10. Philipp Öttl blieb Schnellster vor Dominique Aegerter.

WM-Leader Dominique Aegerter war einer der ersten Supersport-Piloten, die am FP2 eine schnellere Rundenzeit als am Vormittag fahren konnten. In 1:42,680 min steigerte sich der Ten Kate Yamaha-Pilot um über 0,3 sec, doch auf die Bestzeit von Philipp Öttl (Kawasaki) von 1:42,249 min fehlten dem Schweizer noch immer 0,4 sec.



Während jenseits der Top-10 die meisten Piloten nach 30 Minuten schnellere Zeiten als im FP1 gefahren waren, passierte vorne nicht ganz so viel. Während Öttl in 1:42,509 min die schnellste Zeit am Nachmittag markierte, stürzte MV Agusta-Pilot Niki Tuuli und beendete so den Arbeitstag frühzeitig. Wie der fliegende Finne hatten sich auch Manuel Gonzalez, Randy Krummenacher und Steven Odendaal (alle Yamaha) noch nicht gesteigert.

In den letzten zehn Minuten blitzten dann aber noch rote Sektoren auf, die Hoffnung auf schnellere Zeiten machten. Bei seinem ersten Versuch lief Aegerter auf den deutlich langsameren Fuligni auf, doch am Ende war Aegerter im FP2 in 1:42,455 min der schnellste Teilnehmer. In der kombinierten Zeitenliste blieb Kawasaki-Aushängeschild Öttl ohne Zeitenverbesserung vorne.



Hinter dem Deutschen folgen Aegerter, Gonzalez, Odendaal, Tuuli und Randy Krummenacher.

Kenan Sofuoglu (Kawasaki) steigerte sich im zweiten Training seines Mini-Comebacks gewaltig und lag nur 0,6 sec hinter Aegerter, was man angesichts der langen Rennpause durchaus als Sensation bezeichnen kann. Den Freitag beendete er als Siebter!



Der Schweizer Marcel Brenner fiel nach Platz 12 am Vormittag auf die 14. Position zurück.

Ergebnis Supersport-WM, Jerez, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:42,455 min 2. Philipp Öttl Kawasaki 1:42,509 + 0,054 sec 3. Steven Odendaal Yamaha 1:42,742 + 0,287 4. Niki Tuuli MV Agusta 1:42,789 + 0,334 5. Manuel Gonzalez Yamaha 1:42,901 + 0,446 6. Randy Krummenacher Yamaha 1:43,027 + 0,572 7. Kenan Sofuoglu Kawasaki 1:43,095 + 0,640 8. Raffaele De Rosa Kawasaki 1:43,118 + 0,663 9. Can Öncü Kawasaki 1:43,131 + 0,676 10. Stefano Manzi Yamaha 1:43,152 + 0,697 11. Federico Caricasulo Yamaha 1:43,240 + 0,785 12. Jules Cluzel Yamaha 1:43,413 + 0,958 13. Peter Sebestyen Yamaha 1:43,552 + 1,097 14. Marcel Brenner Yamaha 1:43,625 + 1,170 15. Glenn Van Straalen Yamaha 1:43,707 + 1,252 16. Unai Orradre Yamaha 1:43,804 + 1,349 17. Federico Fuligni Yamaha 1:44,014 + 1,559 18. Vertti Takala Yamaha 1:44,024 + 1,569 19. Kevin Manfredi Yamaha 1:44,068 + 1,613 20. Marc Alcoba Yamaha 1:44,069 + 1,614 21. Christoffer Bergman Yamaha 1:44,175 + 1,720 22. Hannes Soomer Yamaha 1:44,187 + 1,732 23. Galang Hendra Yamaha 1:44,578 + 2,123 24. Michel Fabrizio Kawasaki 1:44,684 + 2,229 25. David Sanchis Yamaha 1:44,741 + 2,286 26. Maria Herrera Yamaha 1:44,929 + 2,474 27. Shogo Kawasaki Kawasaki 1:45,308 + 2,853 28. Bill Van Eerde Yamaha 1:45,311 + 2,856 29. Leonardo Taccini Kawasaki 1:45,360 + 2,905 30. Eduardo Montero Yamaha 1:45,586 + 3,131 31. Stephane Frossard Yamaha 1:45,663 + 3,208 32. Martin Vugrinec Yamaha 1:45,687 + 3,232 33. Luigi Montella Yamaha 1:45,805 + 3,350 34. Ondrej Vostatek Yamaha 1:45,817 + 3,362