Jerez FP1: Kenan Sofuoglu ist zurück, Philipp Öttl 1!

Philipp Öttl aus dem Team Puccetti Kawasaki war der tonangebende Fahrer im ersten freien Training der Supersport-WM in Jerez. Comeback-Mann Kenan Sofuoglu war deutlich schneller als erwartet.

Im Mai 2018 erklärte Kenan Sofuoglu in Imola seinen Rücktritt, diesen Freitag sitzt der fünffache Weltmeister in Jerez wieder auf einer Kawasaki ZX-6R und gibt ein Kurz-Comeback. Kenan fährt lediglich heute das FP1 und FP2, für Portimao in einer Woche hat er dasselbe vor.



Teamchef Manuel Puccetti rechnete damit, dass der 43-fache Laufsieger fünf Sekunden verlieren würde – Kenan war deutlich besser. Auch wenn der 37-Jährige mit der Spitze erwartungsgemäß nichts zu tun hatte, schlug er sich mit 2,466 Rückstand als 18. unter 34 Teilnehmern erstaunlich. Zeitweise lag Sofuoglu auf Platz 15!



Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Jerez-Experte Philipp Öttl mit 1:42,803 min, damit setzte sich der Bayer, der auf der Strecke in Andalusien in der Moto3-Klasse 2018 seinen einzigen Grand Prix gewann, vor Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) und Randy Krummenacher (CM Yamaha).



So stand es bis sechs Minuten vor Ende der 45-minütigen Session, dann verbesserten viele Fahrer mit neuen Reifen ihre Zeiten. Zuerst übernahm Barcelona-Sieger Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) mit 1:42,681 min die Spitze, dann konterte Öttl mit beeindruckenden 1:42,249 sec und beendete die Session damit als Erster. Dem Deutschen folgen Gonzalez, Niki Tuuli auf der einzigen MV Agusta, Krummenacher, WM-Leader Aegerter und der WM-Zweite Steven Odendaal.



Marcel Brenner, der Jerez aus seiner Zeit in der Moto2-EM bestens kennt, brachte seine VFT-Yamaha auf den ordentlichen 12. Platz.



Maria Herrera, die einzige Frau im Feld, wurde 26.