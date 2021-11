Ben Currie: Deutsch-Australier in Supersport-WM 2022

Ein interessanter Neuzugang in der Supersport-WM 2022 kommt aus der britischen Meisterschaft. Ben Currie ist definitiv kein Brite, sondern wurde in Würzburg geboren und startet als Australier.

Seit 2014 nimmt Ben Currie an britischen Meisterschaften teil. Als Zweiter der Stock-600 wechselte der 26-Jährige in die Supersport-Serie und etablierte sich schnell als einer der besten Piloten. 2017 beendete er die Saison als Dritter, 2018 und 2021 als Vizemeister. Zuletzt fuhr er für das Team Gearlink Kawasaki.



2022 wechselt Currie in die Supersport-WM in das Kawasaki-Team GAP MotoZoo, für das bis Jerez Michel Fabrizio startete. Dort trifft er auf Jeffrey Buis als seinen Teamkollegen.

Ben Currie, der eigentlich Benjamin heißt, hat einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Am 17. Mai 1995 in Würzburg geboren, verfügt er über eine doppelte Staatsbürgerschaft. Er ist Deutscher und Australier. Seit seinem 18. Lebensjahr hat er seinen Wohnsitz von Down-Under nach Großbritannien verlegt, um sich ganz seiner Motorsport-Karriere zu widmen.



«Ich habe lange daran gearbeitet, um eine Chance in der Supersport-WM zu bekommen. Für mich wird ein Traum wahr und ich kann es kaum erwarten, mit den ersten Tests zu starten», jubelte Currie. «Ich werde weiter eine Kawasaki fahren, was sicherlich sehr positiv für mich ist. In diesem Jahr habe ich mit der ZX6-R immer gute Ergebnisse erzielt und bin mir sicher, dass ich, dank der Unterstützung von Motozoo Racing by Puccetti, zufriedenstellende Resultate erreichen kann.»

In der Supersport-WM tritt mit Oli Bayliss (Barni Ducati) ein weiterer Australier an. Und mit Patrick Hobelsberger, der kurz vor der Unterschrift bei bei Kallio Yamaha steht, sehr wahrscheinlich auch ein Deutscher.

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), Soomer?

Bardahl Evan Bros Yamaha: Steven Odendaal (ZA), Peter Sebestyen (H)

Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Pratama?

VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)

GMT94 Yamaha: Cluzel? Debise?

MS Yamaha: Orradre? Valle?



Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)

Barni Ducati: Oliver Bayliss (AUS)

CM Ducati: Randy Krummenacher (CH)

AltoGo Ducati: Ottaviani?



MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)

Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)

Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)

Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Dynavolt Triumph: Smith? Paasch? Cluzel?



MV Agusta Reparto Corse: Tuuli? Sofuoglu?



FETT = Bestätigt