SSP 2022: Starkes Yamaha-Team vor Wechsel zu Ducati

Mit welchem Motorrad tritt AltoGo Racing in der SSP-WM 2022 an?

Nicht so weit wie in der Superbike-WM hat sich das Teilnehmerfeld für Supersport-WM 2022 formiert. Das liegt auch am zukünftigen Reglement, das den Einsatz neuer Motorräder erlaubt.

In der Supersport-WM 2022 werden die Karten neu gemischt. Ein neues Reglement ermöglicht den Einsatz von Motorrädern mit verschiedenen Motorenkonzepten und Hubraumklassen. Die klassischen 600er von Yamaha und Kawasaki werden im kommenden Jahr von faszinierenden Bikes wie der Ducati V2 955, der MV Agusta F3 800 und der Triumph 765 Street Triple ergänzt.



Durch ein Balance-System (Gewicht, Drehzahl, Elektronik) soll die Leistung soweit angeglichen werden, dass mit jedem Motorrad starke Ergebnisse möglich sind.

Schon jetzt steht fest, dass die Ducati-Teams Aruba (Niccolo Bulega) und Barni (Oli Bayliss) aus der Superbike-Kategorie im kommenden Jahr auch in der Supersport-WM aktiv sein werden.



Mehrere der bestehenden SSP-Teams erwägen einen Markenwechsel. So ist aus Italien zu hören, dass das AltoGo Racing Team, das 2020 und 2021 mit Kevin Manfredi die WorldSSP-Challenge gewann, von Yamaha zu Ducati überwandern könnte. Untermauert wurde dieses Gerücht, als im Rahmen der Alpe Adria in Cremona eine Ducati V2 in der Box des italienischen Teams gesichtet wurde.

AltoGo hat für die Supersport-WM 2022 bereits Luca Ottaviani bestätigt.



«Das Team ist gut aufgestellt, um international konkurrenzfähig zu sein – das haben sie durch den Gewinn der Challenge zwei Jahre in Serie bewiesen», sagte der 28-Jährige, der in diesem Jahr bei den Meetings in Misano und Most am Start war. «Nächstes Jahr ändert sich das Reglement, aber da sie zuletzt gute Ergebnisse erzielt haben, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht zusammenarbeiten sollten.»