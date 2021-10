Sensation: Der Name Bayliss kehrt in SBK 2022 zurück

Nach der Superbike-WM 2008 trat Troy Bayliss als dreifacher Weltmeister zurück. Im kommenden Jahr tritt sein Sohn Oli die Nachfolge des Australiers an – wie der Vater mit einer V2-Ducati.

Troy Bayliss steht wie nur wenige andere Fahrer für die Superbike-WM. Nun steht fest, dass Sohn Oli in die Fußstapfen des berühmten Vaters treten wird. Im Ducati-Team Barni Racing wird der 18-Jährige in der für 2022 neu aufgestellten Supersport-WM antreten!



«Ich habe die Schule beendet und kann mich jetzt voll und ganz auf Racing und mein Training konzentrieren», betonte der Teenager.

Oli, der eigentlich Oliver heißt, wurde vom dreifachen Weltmeister früh in Richtung Superbike-Kategorie entwickelt. In diesem Jahr debütierte der 17-Jährige in der australischen Superbike-Serie. Sein Aufstieg in die Weltmeisterschaft kommt früher als erwartet, was am neuen Reglement der Supersport-WM 600 liegt.



In der mittleren Kategorie sind zukünftig auch Motorräder mit größerem Hubraum wie die Ducati Panigale V2 955 erlaubt.

Statt im Team Aruba.it, das bereits im September mit Nicolo Bulega einen Supersport-Piloten bestätigte, wird Oli dem Vernehmen nach im Kundenteam Barni Racing untergebracht, wo er sich ohne den Druck eines Werksteams an die Weltmeisterschaft anpassen und die Rennstrecken lernen kann.