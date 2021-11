GMT94 Yamaha auf Lombok erneut mit Valentin Debise

Valentin Debise erwies sich in der Supersport-WM 2021 für GMT94 Yamaha als ein schlagkräftiger Ersatzpilot. Der Franzose kommt auch beim Saisonfinale in Indonesien zum Einsatz.

Ohne Zweifel: Von allen Ersatzpiloten, die wir in der Supersport-WM 2021 erlebt haben, überzeugte Valentin Debise am meisten. Der 29-Jährige qualifizierte sich in Most, Magny-Cours und San Juan Villium unter den Top-6 der Startaufstellung und glänzte auch in den Rennen mit einem starken Speed. Neben zwei Stürzen fuhr er dreimal in die Top-7 ein. Bei seinem Heimrennen in Magny-Cours konnte er am zweiten Rennen nach einem Sturz im ersten Lauf nicht antreten.



Es war einer kuriosesten Unfälle der Saison. Debise blieb beim Start in die Aufwärmrunde stehen und der von ganz hinten losfahrende Vincent Falcone knallte in ihn hinein. Debise zog sich dabei eine langwierige Handverletzung zu.

Dennoch wurde Debise französischer Supersport-Champion sowie Vizemeister in der Superbike-Kategorie und in der IDM Supersport. Die IDM Superbike, die er ebenfalls in diesem Jahr bestritt, beendete er als Fünfter.



Beim Saisonfinale auf der Insel Lombok/Indonesien werden wir den 29-Jährigen erneut an der Seite von Jules Cluzel erleben. Offiziell sei dies eine Würdigung seines Titelgewinns in Frankreich, tatsächlich ist der aus Albi stammende Debise längst eine Option für GMT94 für die Supersport-WM 2022.

Teamchef Christophe Guyot traut seinem Landsmann auf der neuen Piste in Indonesien viel zu.



«Valentin kehrte in Argentinien aus einer langen Verletzungspause zurück und zeigte bemerkenswerte Leistungen. Er kann nun das Podium anvisieren, wovon er schon in Magny-Cours träumte», meinte der 59-Jährige. «Seit Portimão haben wir wieder Chancen, die Saison als eines der drei besten Teams zu beenden. In Argentinien holte GMT94 sogar die meisten Punkte.»