ProDina soll für die Kawasaki-Stars von morgen sorgen

Seit 2018 ist das Kawasaki-Team ProDina Protagonist in der Supersport-WM 300. Für die Saison 2022 sind bereits alle Fahrer bestätigt. Und mit Unterstützung von Kawasaki debütiert man in der mittleren Kategorie.

Während die Teilnehmer für die Superbike-WM 2022 bereits überwiegend feststehen, sind in den beiden Supersport-Serien nur wenige Fahrer für die kommende Saison bestätigt. Das ProDina-Team, das im nächsten Jahr sowohl in der 600er- als auch in der 300er-Meisterschaft aktiv ist, hat sich dagegen bereits festgelegt.

Das italienische Team arbeitet eng mit Kawasaki zusammen und debütiert mit Unterstützung des Werks 2022 in der mittleren Kategorie, um 300er-Vizeweltmeister Tom Booth-Amos an die Marke zu binden und auf höhere Aufgaben vorzubereiten.



«Wir freuen uns sehr über dieses neue Abenteuer», sagte Teammanager Riccardo Drisaldi. «Tom steigt mit Unterstützung von Kawasaki Europe in die mittlere Kategorie auf. Kawasaki nutzt unser Team zur Förderung junger talentierter Fahrer, um sie auf die Superbike-WM vorzubereiten.»

In der Nachwuchsserie bleibt ProDina weiterhin mit zwei Motorrädern engagiert. Nachdem man bereits Bruno Ieraci das Vertrauen für 2022 ausgesprochen hatte, einigte man sich nun auch noch mit Hugo De Cancellis für eine weitere Saison. Der Franzose ist mit seinen 20 Jahren ein alter Hase in der 300er-WM. Im richtigen Umfeld könnte De Cancellis in seiner fünften Saison ein Wörtchen um den Titel mitreden, zumal die diesjährigen Top-3 allesamt in die 600er-WM aufsteigen.



«Wir freuen uns, einen italienischen und talentierten Fahrer wie Bruno Ieraci bestätigen zu können. Auch wenn er nur wenige Rennen mit uns gefahren ist, hat er sich auf Anhieb als sehr schnell und hoch motiviert erwiesen. Wir sind uns sicher, dass er uns in der nächsten Saison mehr als nur ein bisschen Zufriedenheit schenken wird», begründete Drisaldi. «Hugo ist ein sehr schneller Pilot mit viel Erfahrung in der Weltmeisterschaft. Ich bin sicher, dass uns seine Qualitäten und der Wille zum Erfolg sehr zufrieden stellen werden.»