Manuel Gonzalez verlässt die SSP-WM mit einem Sturz

Mit der Übergabe von Trophäen auf dem Mandalika Circuit endete am Sonntag die seriennahe Meisterschaft 2021. Der Dritte der Supersport-WM, Manuel Gonzalez, nahm seine Medaille mit dem Arm in einer Schlinge in Empfang.

Mit dem Gewinn der Supersport-WM 300 ging 2019 der Stern von Manuel Gonzalez auf und machte ihn über das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft hinaus bekannt. Als WM-Dritter mit zwei Siegen und sieben Podestplätzen verabschiedet sich der ParkinGO-Yamaha-Pilot aus der Supersport-WM in Richtung Moto2.





Gonzalez gilt als eines der größten Talente im Paddock der Superbike-WM, sein Abgang ist ein Verlust für die Serie.

Der 19-Jährige absolvierte sein letztes Rennwochenende gewohnt stark: Zweiter der Superpole, Platz 3 im ersten Rennen. Doch im turbulenten zweiten Rennen leistete sich der Spanier seinen zweiten Rennsturz in diesem Jahr. Mit hohem Tempo flog der um das Podium kämpfende Teenager in Kurve 7 von seinem Motorrad. Augenblicke zuvor wurde leichter Regen gemeldet.



«Ich hatte nicht erwartet, mich mit einem Sturz bei 210 km/h vom Paddock der Superbike-WM zu verabschieden», stöhnte der Yamaha-Pilot. «Ich lag an dritter Stelle und wollte das Podium, vielleicht sogar den Sieg erreichen. Dann geriet ich aber auf eine feuchte Stelle und bin gestürzt. Es tat mir leid für mein Team ParkinGO. Sie haben es nicht verdient, das letzte Rennen so zu beenden, nachdem sie in den letzten drei Jahren alles für mich gegeben haben.»



Platz 3 der Gesamtwertung war Gonzalez schon vorher sicher, durch den Sieg von Jules Cluzel rückte der Franzose aber auf nur noch sieben Punkte an heran.

Als sich Gonzales am frühen Abend die Bronzemedaille für den dritten WM-Rang abholte, trug er seinen rechten Arm in einer Schlinge.



«Mir geht es gut, es ist nur eine kleine Verletzung am Schultereckgelenk und wird keine weiteren Konsequenzen haben. Ich ruhe mich ein wenig aus und kann dann mit Vollgas in die Saison 2022 starten», sagte Gonzalez zum Abschied aus dem Superbike-Fahrerlager. «Ich werde letzten Jahre Revue passieren lassen – sie waren die besten Jahre meiner Sportkarriere.»