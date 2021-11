Domi Aegerter: Am 3. Dezember steigt seine WM-Party 30.11.2021 - 12:55 Von Oliver Feldtweg

© Gold & Goose Bald wird gefeiert

Als Supersport-Weltmeister 2021 veranstaltet Dominique Aegerter in diesem Jahr eine gesteigerte Version seiner traditionellen Saisonabschlussparty. Am 3. Dezember brennt in Schwarzenbach bei Huttwil die Hütte.