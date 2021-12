Ten Kate: Neues Kapitel, Suche nach Aegerter-Kollege

Das Weltmeister-Team Ten Kate Racing wird auch 2022 mit zwei R6 in der Supersport-Klasse antreten. Mit der Eröffnung des «GYTR Pro Shops» am 9. Dezember wird die Zusammenarbeit mit Yamaha vertieft.

Ten Kate war das überragende Team der Supersport-WM 2021: Die Niederländer gewannen mit Dominique Aegerter die Fahrer-Weltmeisterschaft und auch die Team-Wertung, zu welcher Galang Hendra Pratama nur 27 der 456 Punkte beisteuerte. Zum Sieg von Yamaha in der Konstrukteurs-WM trugen sie außerdem maßgeblich bei.

Anfang November verlängerten Aegerter und Ten Kate den Vertrag für 2022. Dann soll der Supersport-WM-Titel erfolgreich verteidigt werden, für 2023 ist der gemeinsame Aufstieg in die Superbike-WM angedacht.



Wer Teamkollege des Rohrbachers wird, ist offen. Der anfänglich favorisierte Este Hannes Soomer hat Budgetprobleme und kommt wohl nicht mehr in Frage. Jetzt steht der Römer Leonardo Taccini (19) oben auf der Liste, der bereits die Rennen in Argentinien als Ersatz bestritt (11. in Lauf 2).

«Fest steht, dass wir mit zwei Fahrern antreten werden», bestätigte Teammanager Kervin Bos gegenüber SPEEDWEEK.com.



Möglich sind sogar drei Piloten, denn es gibt Interesse aus Indonesien, Galang Hendra Pratama eine zweite Saison bei Ten Kate fahren zu lassen.

Am 9. Dezember eröffnet Ten Kate am Firmensitz in Nieuwleusen den «Genuine Yamaha Technology Racing Pro Shop», eine eigene Yamaha-Welt innerhalb der Rennabteilung der erfolgreichen Tuning-Schmiede. Neben Weltmeister Aegerter werden auch die Yamaha-Manager Andrea Dosoli und Eric De Seynes dabei sein. Neben dem Festakt wird es Gespräche über die sportliche Zukunft von Ten Kate und Yamaha geben, auch das Thema zweiter Fahrer steht auf der Agenda.



Die feierliche Eröffnung wird am Donnerstag ab 19 Uhr MEZ auf dem YouTube-Kanal von Ten Kate Racing Products live übertragen.

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), Vugrinec? Hendra Pratama?



Bardahl Evan Bros Yamaha: Peter Sebestyen (H), Baldassarri?



Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Taccini? Hendra Pratama?



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)



EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)



GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Debise?



MS Yamaha: Unai Orradre (E), Daniel Valle (E)





MV Agusta Reparto Corse: Bahattin Sofuoglu (TR), Niki Tuuli (FIN), Baldassarri?





Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)



Barni Ducati: Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati: Maximilian Kofler (A), ?



AltoGo Ducati: Luca Ottaviani (I)



Althea Ducati: Caricasulo?





Dynavolt Triumph: Smith? Paasch? Manzi?





MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)



FETT = bestätigt