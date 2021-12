Bestätigt: Althea-Comeback mit Ducati und Caricasulo 07.12.2021 - 16:43 Von Ivo Schützbach

© worldsbk.com Federico Caricasulo (li.) mit Genesio Bevilacqua

Was SPEEDWEEK.com am 6. Dezember berichtete, wurde soeben offiziell bestätigt. Althea Racing kehrt für 2022 in die Weltmeisterschaft zurück und hat sich mit dem alten Weggefährten Ducati verbündet.