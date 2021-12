Offiziell: MV Agusta mit Sofuoglu und Niki Tuuli

MV Agusta Reparto Corse wird die Supersport-WM 2022 mit zwei Fahrern bestreiten. Der Vertrag mit Niki Tuuli wurde verlängert, der 18-jährige Bahattin Sofuoglu steigt aus der 300er-Klasse auf.

Die einzige offene Frage bei MV Agusta war, ob Teamchef Andrea Quadranti 2022 zwei oder drei Fahrer auf die dann erstmals zugelassene F3 800 setzen wird. Dass Bahattin Sofuoglu aus der Supersport-300-WM aufsteigen und von Yamaha zur italienischen Nobelmarke wechselt, berichtete SPEEDWEEK.com Anfang November. Dass es mit Niki Tuuli weitergeht, zeichnete sich ebenfalls ab. Der Finne eroberte dieses Jahr drei Podestplätze und wurde WM-11. Beide Fahrer wurden soeben offiziell bestätigt.

Der 18-jährige Bahattin Sofuoglo ist der Sohn eines Cousins von Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu und wird von diesem gemanagt. Er war 2020 WM-Dritter und gewann in dieser Saison zwei Rennen. Seinen vier Podestplätzen stehen aber acht Nullrunden in 16 Rennen gegenüber, deshalb nur WM-Rang 6.



«Ich hatte eine großartige Zeit und habe viel gelernt», meinte Bahattin Sofuoglu zu den vergangenen zwei Saisons, in welchen er Vollzeit Supersport 300 fuhr. «Jetzt bin ich aufgeregt, die europäischen Rennen zu fahren. Ich freue mich auf eine sehr erfolgreiche Zukunft mit MV Agusta.»

Tuuli wird die gesamte Weltmeisterschaft bestreiten. «Es ist super, dass mir MV weiter vertraut», hielt der 26-Jährige fest. «Es ist einfach für mich, mit der bekannten Marke weiterzumachen. Und das neue Motorrad macht meine Aufgabe noch interessanter. Bei unserem ersten Test fühlte sich alles sehr gut an. Der neue Motor wird das liefern, was wir brauchen. Mit ihm muss ich nicht mehr ununterbrochen pushen. Er hat mehr Leistung bei niedrigerer Drehzahl, so lässt sich das Motorrad einfacher fahren. So kann ich engere Linien wählen und hoffentlich fällt mir auch das Überholen leichter.»

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), Vugrinec? Hendra Pratama?



Bardahl Evan Bros Yamaha: Peter Sebestyen (H), Lorenzo Baldassarri (I)



Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Taccini? Hendra Pratama?



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)



EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)



GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Valentine Debise (F)



MS Yamaha: Unai Orradre (E), Daniel Valle (E)



MV Agusta Reparto Corse: Bahattin Sofuoglu (TR), Niki Tuuli (FIN)



Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)



Barni Ducati: Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati: Maximilian Kofler (A), ?



AltoGo Ducati: Luca Ottaviani (I)



Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)



Dynavolt Triumph: Paasch? Manzi? Soomer?



MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)



FETT = bestätigt