Überraschung: Sofuoglu vor Einigung mit MV Agusta

Mindestens vier Fahrer werden für 2022 aus der Supersport-300-WM in die mittlere Hubraumkategorie aufsteigen, darunter die Top-3 dieses Jahres. Mit neuem technischem Reglement gibt’s in der nächsten Saison viel Neues.

2022 kommen in der Supersport-WM zum ersten Mal die MV Agusta F3 800, Triumph Street Triple 765 RS und Ducati 955 V2 zum Einsatz. Möglich ist das durch die deutliche Hubraumerweiterung in der mittleren Kategorie, die dem veränderten Markt geschuldet ist.



Im nächsten Jahr sehen wir mit Ducati und Triumph nicht nur zwei zusätzliche Marken neben Yamaha, Kawasaki und MV Agusta, es kommen auch neue Teams und Fahrer hinzu. Außerdem wechseln einige Teams den Hersteller.

Aus der 2017 eingeführten Supersport-300-WM konnte sich bislang lediglich Manuel Gonzalez in der nächsthöheren Klasse an der Spitze etablieren. Der Spanier liegt vor dem WM-Finale in Indonesien am dritten November-Wochenende auf Gesamtrang 3 und wird 2022 für das VR46-Team von Valentino Rossi in der Moto2-WM fahren.

Erstaunlicherweise steigen für nächstes Jahr die Top-3 aus der 300er-Klasse in die Supersport-WM auf.



Weltmeister Adrian Huertas wagt den Schritt mit seinem diesjährigen Team MTM Kawasaki.



Vizeweltmeister Tom Booth-Amos hat bei Prodina Kawasaki angedockt, ist aus Italien zu hören. Auch dieses Team kommt aus der kleinsten Klasse.

Ex-Weltmeister Jeffrey Buis durfte bereits in Argentinien erste Erfahrungen mit der 600er sammeln und wird auch auf Lombok für das von Puccetti unterstützte Team Motozoo Kawasaki fahren. Das gilt auch für 2022, er bekommt den Australier Ben Currie als Teamkollege.

Die größte Überraschung ist der Wechsel des WM-Sechsten Bahattin Sofuoglo. Der 18-Jährige ist der Sohn eines Cousins von Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu und wird von diesem gemanagt. Er war bereits im Vorjahr WM-Dritter und gewann in dieser Saison zwei Rennen. Seinen vier Podestplätzen stehen aber acht Nullrunden gegenüber – in der Hälfte aller Rennen!

«Ich rede mit GMT94 Yamaha, Puccetti Kawasaki und MV Agusta über einen Platz für Bahattin», verriet Kenan Sofuoglu gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir sind kurz davor, uns mit MV Agusta zu einigen, dort besteht eine große Chance. Bahattin soll die European Challenge fahren, um das Motorrad verstehen zu lernen. Im Jahr darauf soll er dann im Hauptteam die gesamte Supersport-WM bestreiten.»

Aller Voraussicht bekommt das MV-Agusta-Team von Andrea Quadranti den Status «Reparto Corse» für 2022 zurück, nachdem es dieses Jahr unter «Corse Clienti» antreten muss. Der Tessiner plant mit mindestens zwei Fahrern, der Finne Niki Tuuli hat gute Aussichten auf eine Vertragsverlängerung für 2022.

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), Soomer?



Bardahl Evan Bros Yamaha: Steven Odendaal (ZA), Peter Sebestyen (H)



Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Pratama?



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)



GMT94 Yamaha: Cluzel? Debise?



MS Yamaha: Orradre? Valle?



Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)



Barni Ducati: Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati: Randy Krummenacher (CH)



AltoGo Ducati: Ottaviani?



MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Dynavolt Triumph: Smith? Paasch? Cluzel?



MV Agusta Reparto Corse: Tuuli? Sofuoglu?



FETT = Bestätigt