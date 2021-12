Beliebte 955 V2: Nächstes Ducati-Team vor WM-Einstieg

Jahrelang trat das Team Schacht Racing im Superstock-1000-Cup an. Als dieser beerdigt wurde, wechselten die Dänen in den italienischen Rennsport. Für 2022 sind Gasteinsätze in der Supersport-WM geplant.

Seit 2017 gibt es als Unterbau der Supersport- und Superbike-WM die 300er-Klasse. Damit wurde im SBK-Fahrerlager das gleiche dreistufige System wie in MotoGP installiert. Die Superstock-600-EM ging ab 2016 in der Supersport-WM auf, Superstock 1000 wurde nach der Saison 2018 gestrichen, Markus Reiterberger wurde letzter Europameister.

Anschließend mussten sich zahlreiche Teams neu orientieren. Das dänische Team Schacht Racing wechselte nach Italien in die National Trophy, eine Amateurmeisterschaft. Nach der erfolgreichen Saison 2021 erfolgt für 2022 der Aufstieg in die Italienische Supersport-Meisterschaft.

Schacht Racing hat schon dieses Jahr eng mit dem WM-Team CM Racing zusammengearbeitet und bekommt auch nächste Saison technische Unterstützung bei der Vorbereitung der Ducati Panigale 955 V2. Auch Barni Racing mischt mit. Als Fahrer für Schacht Racing wurde Simon Jespersen verpflichtet, der in Italien um den Titel kämpfen und außerdem einige Wildcard-Einsätze in der WM absolvieren soll.

«Die Zusammenarbeit mit Barni erlaubt uns, den eingeschlagenen Weg in der National Trophy mit unserem Fahrer Alex Schacht weiter zu beschreiten», sagte Teameigentümer Kristian Skov Petersen. «CM Racing wird uns dabei helfen, dass das junge dänische Talent Simon Jespersen in der Italienischen Meisterschaft wachsen kann. 2022 werden wir an einigen Rennen in der Supersport-WM teilnehmen, 2023 wollen wir die ganze Meisterschaft fahren.»

CM Racing hat für 2022 Kapazitäten frei, nachdem Ex-Weltmeister Randy Krummenacher für kommende Saison überraschend keinen Vertrag unterschrieb und in die Endurance-WM wechselt. In der Supersport-WM startet CM deshalb nur mit dem aus der Moto3-WM kommenden Österreicher Maximilian Kofler.

Simon Jespersen bestritt 2021 die Spanische Supersport-Meisterschaft und trat in Navarra als Ersatzfahrer im Team Kallio Yamaha erstmals in der WM an. Der 20-Jährige aus Kopenhagen begann mit Platz 4 im FP1 sensationell, mit den Plätzen 9 und 8 in den Rennen überzeugte er nachhaltig. Zeitweise führte er sogar! Nach dieser Glanzleistung ließ ihn Ten Kate Yamaha in Barcelona statt Domi Aegerter fahren, weil der spätere Weltmeister zeitgleich das MotoE-Finale in Misano bestreiten musste. Jespersen fand sich nicht so gut zurecht, eroberte als Elfter und 14. aber in beiden Rennen Punkte.

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), Vugrinec? Hendra Pratama?



Bardahl Evan Bros Yamaha: Peter Sebestyen (H), Lorenzo Baldassarri (I)



Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Taccini? Hendra Pratama?



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)



EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)



GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Valentine Debise (F)



MS Yamaha: Unai Orradre (E), Ondrej Vostatek (CZ)



MV Agusta Reparto Corse: Bahattin Sofuoglu (TR), Niki Tuuli (FIN)



Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)



Barni Spark Ducati: Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati: Maximilian Kofler (A)



AltoGo Ducati: Luca Ottaviani (I)



Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)



Dynavolt Triumph: Manzi? Soomer? Paasch?



MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)



FETT = bestätigt