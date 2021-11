Ducati-Manager: «Mit der 955 V2 wird die Show besser»

In der Supersport-WM 2022 sehen wir mindestens vier der aufregenden Ducati 955 V2. Ducatis Technischer Koordinator Marco Zambenedetti sprach über die Premiere von Nicolo Bulega in Jerez.

Nicolo Bulega im Team Aruba.it, Oliver Bayliss bei Barni sowie Randy Krummenacher und Max Kofler bei CM Racing: So lauten die Namen der vier bestätigten Ducati-Piloten in der Supersport-WM 2022. Weitere Teams denken über den Wechsel zur italienischen Edelmarke nach, die erstmals seit Mitte der 2000er-Jahre wieder in der mittleren Hubraumkategorie mitmischen wird.

Der Erste, der mit einer Konfiguration der 955 V2 ausrückte, die weitgehend dem für nächstes Jahr vorgeschriebenen Reglement entspricht, war vergangenen Mittwoch und Donnerstag der langjährige GP-Pilot Nicolo Bulega in Jerez. Nach vier Jahren Moto3-WM und drei Saisons in der Moto2-Klasse ist der Umstieg kein einfacher, der 22-Jährige sprach von einem «kleinen Schock».

«Das Ziel der Partnerschaft von Aruba und Ducati ist, es jungen Fahrern zu erleichtern in die Superbike-WM zu kommen, wie wir es früher in der Superstock-Klasse getan haben», erzählte Ducatis Technischer Koordinator Marco Zambenedetti. «So haben wir es mit Michael Rinaldi gemacht, jetzt wollen wir Ähnliches erreichen. Deshalb sind wir sehr glücklich über die Entscheidung der Dorna, dass die Klasse für uns geöffnet wird. Denn wir sind überzeugt, dass mit unserem Motorrad die Show besser wird. Allerdings sind wir spät dran, weil die Regeln erst spät veröffentlicht wurden. In Jerez konnten wir wichtige Informationen sammeln, wie sich das Motorrad verhält.»

Im Detail gibt es die technischen Regeln für die zukünftige Supersport-WM bis heute nicht, FIM SBK Technical Director Scott Smart arbeitet auf dem Prüfstand und an der Rennstrecke an der finalen Balance für die Motorräder. Vereinfacht gesagt sollen die Maschinen mit 600 ccm und Vierzylinder-Motoren, Dreizylinder-Aggregaten bis 800 ccm und Zweizylindern bis fast 1000 ccm über die maximal erlaubte Öffnung der Drosselklappen auf einen nahezu identischen Level gebracht werden. Gesteuert und kontrolliert wird das über die Einheitselektronik von MecTronik.

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), ?



Bardahl Evan Bros Yamaha: Steven Odendaal (ZA), Peter Sebestyen (H)



Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Soomer? Taccini?



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)



EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)



GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Debise?



MS Yamaha: Unai Orradre (E), Daniel Valle (E)



Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)



Barni Ducati: Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati: Randy Krummenacher (CH), Maximilian Kofler (A)



AltoGo Ducati: Ottaviani?



MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)



Dynavolt Triumph: Smith? Paasch? Manzi?



MV Agusta Reparto Corse: Bahattin Sofuoglu (TR), Niki Tuuli (FIN)



FETT = Bestätigt