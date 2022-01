Randy Krummenacher: Neues Aushängeschild von Yamaha

Anfang Dezember entschied sich der ehemalige Supersport-Champion Randy Krummenacher, einen anderen Karriereweg einzuschlagen. 2022 startet der Schweizer in der Endurance-WM und der Italienischen Superbike-Meisterschaft.

Am 3. Dezember kam die überraschende Nachricht, dass Randy Krummenacher und das italienische Team CM Ducati die Supersport-WM 2022 doch nicht gemeinsam bestreiten. Stattdessen unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag mit dem polnischen Team Wojcik Yamaha für die Endurance-WM, wo er zusammen mit Dan Linfoot und Sheridan Morais eine R1 fahren wird. Die vergangene Saison beendete die Mannschaft auf Gesamtrang 11, beim Finale in Most hat sie mit Platz 5 aufhorchen lassen.

Krummi wird kommende Saison sämtliche EWC-Rennen bis auf den Bol d’Or bestreiten. Denn der Termin des prestigeträchtigen Events in Frankreich (17./18. September 2022) kollidiert Stand heute mit einem Lauf zur Italienischen Superbike-Meisterschaft CIV.



Für die Campionato Italiano Velocita hat Krummenacher, wie von SPEEDWEEK.com berichtet, einen Vertrag mit Yamaha Italien unterschrieben. Soeben wurde der Deal mit dem Team Keope offiziell bestätigt. Randy wird damit in Italien zum Aushängeschild des japanischen Herstellers, mit dem er 2019 die Supersport-WM gewann.

«Ich muss respektieren, dass die CIV Vorrang hat, das ist im Interesse des Sponsors des Teams und auch von Yamaha», teilte Krummenacher mit. «Für Yamaha ist wichtig, dass ich die ganze Italienische Meisterschaft fahre, weil sie auf den Sieg oder zumindest die vorderen Plätze abzielen. Ich freue mich sehr, Teil dieses Projekts von Yamaha und dem Keope Motor Team zu sein. Vielen Dank für die Gelegenheit und das Vertrauen. Wieder mit einem Superbike Rennen zu fahren, ist für mich ein großer Ansporn, auch weil mir das schon immer gefallen hat. Die CIV ist eine Meisterschaft auf hohem Niveau mit sehr wettbewerbsfähigen Fahrern und Teams.»

Als Teamkollege bekommt Krummenacher den Italiener Niccolo Canepa, der seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. «Ich freue mich sehr, 2022 mit dem Keope Motor Team weitermachen zu können», sagte der 33-Jährige. «Leider ist der Kalender wegen der gleichzeitigen WM nicht günstig, deshalb werden wir im Laufe der Saison sehen, an welchen CIV-Rennen ich teilnehmen kann.»