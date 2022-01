Kenan Sofuoglu soll MV Agusta testen – Schneechaos!

Mittwoch und Donnerstag testen diverse Teams aus der Superbike- und Supersport-WM auf dem Circuito de Jerez. Ein Name auf der Teilnehmerliste überrascht.

Neben den Superbike-Werksmannschaften von Kawasaki und Honda sind während des zweitägigen Jerez-Tests auch einige Supersport-Teams dabei. Ana Carrasco wird eine 600er-Kawasaki pilotieren, womit ihr Aufstieg in die mittlere Hubraumkategorie beschlossen sein dürfte.

Bei MV Agusta Reparto Corse wird neben Niki Tuuli der fünffache Weltmeister Kenan Sofuoglu in der Startliste geführt. Viele gingen von einer Verwechslung aus, der aus der Supersport-300-WM kommende Bahattin Sofuoglu steht diese Saison beim Team aus Varese unter Vertrag.

Doch es handelt sich tatsächlich um Kenan! Denn der gesunde und symptomlose Bahattin wurde positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet und darf deswegen nicht reisen.



«MV Agusta hat mich daraufhin gefragt, ob ich ihr neues Motorrad testen kann», erzählte Kenan Sofuoglu SPEEDWEEK.com. «Ich sagte zu, ich wollte das Bike eh mal probieren.»

Doch aus der Teilnahme von Kenan wird möglicherweise auch nichts, weil die Westtürkei derzeit im Schnee versinkt und der Flughafen Istanbul noch bis mindestens Dienstagnachmittag gesperrt ist. «Derzeit gibt es keine Flüge, auch Can Öncü kann nicht zum Test kommen», hielt Kenan fest. «Wir warten jetzt mal ab bis Mittwoch, vielleicht gibt es dann einen Flug, den Can und ich nehmen können. Dann würden wir nur am zweiten Tag fahren. Für mich wäre das nur zum Spaß, ich will keine Rennen mehr fahren. MV Agusta hätte gerne meine Meinung über die 800er, vielleicht klappt es ja für Donnerstag.»

Kenan Sofuoglu erklärte am 13. Mai 2018 in Imola seinen Rücktritt, mit fünf Titeln und 43 Siegen ist er der erfolgreichste Fahrer der Supersport-WM. 2021 nahm er in Jerez am Freitag-Training teil und verblüffte mit der siebtbesten Zeit in der kombinierten Liste aus FP1 und FP2.