Althea-Comeback in SSP-WM: Test im neuen Outfit

Vor wenigen Tagen präsentierte Althea Racing seine Farben für die Supersport-WM 2022. Bei einem zweitägigen Test in Vallelunga zeigte Pilot Federico Caricasulo das neue Design auf der Rennstrecke.

Am 7. Dezember verkündete Althea Racing die Rückkehr in die seriennahe Weltmeisterschaft an, am Samstag vor einer Woche präsentierte das Ducati-Team von Genesio Bevilacqua die 955 V2 und Pilot Federico Caricasulo in den Farben für die Supersport-WM 2022.

Mit Althea Racing kehrt eines der bekanntesten Teams in die Weltmeisterschaft zurück. 2011 eroberte Carlos Checa bei den Superbikes den letzten WM-Titel für Ducati. Checa, der seine Karriere 2013 nach einer Serie von Stürzen und Verletzungen beendete, ist nach wie vor eng mit Althea verbunden.



«Wegen meiner Beziehung zum Team und weil dort außergewöhnliche Menschen arbeiten, finde ich es großartig, dass der Althea Racing mit Federico Caricasulo in die Supersport-WM einsteigt. Genesio und seine Jungs werden tolle Arbeit leisten, ganz sicher», sagte der 49-jährige Katalane.

Viele Tests hat Althea mit der V2-Ducati noch nicht absolviert. Ende Januar erfolgte das Roll-out in neutralen Farben auf der spanischen Piste in Cartagena, ein weiterer zweitägiger Test folgte am Donnerstag und Freitag dieser Woche in Vallelunga. Zeitgleich war auch das Ducati-Team CM Racing mit Max Kofler auf der Strecke.



«Wir haben zwei Tage hart gearbeitet. Mein Gefühl mit dem neuen Biest wird immer besser», schrieb Caricasulo in sozialen Medien.