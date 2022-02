Lorenzo Baldassarri (Yamaha): Nah am Superpole-Rekord

Nach acht Jahren in der Moto2-WM gab Lorenzo Baldassarri (Team Bardahl Evan Bros Yamaha) in Jerez sein Debüt mit der Supersport-WM-Yamaha YZF-R6 und erzielte dabei auf Anhieb beachtliche Rundenzeiten.

Lorenzo Baldassarri eroberte sich 2011 den Gesamtsieg im MotoGP Red Bull Rookies Cup. Er stieg 2013 in die Moto3-Weltmeisterschaft auf war von 2014 bis 2021 in der Moto2-WM am Start. «Balda» gewann fünf Grand Prix und landete insgesamt zwölf Mal auf Podiumsplätzen. 2018 war er Fünfter und ein Jahr später Siebter des Moto2-WM-Gesamtklassements. In der Saison 2021 stürzte Baldassarri im Team MV Agusta Forward Racing auf den 31. Platz ab und schaffte es dabei nur zweimal in die Punkteränge.

Als es sich am Ende des vergangenen Jahres abzeichnete, dass Supersport-Vizeweltmeister Steven Odendaal in die Langstrecken-WM wechselt, intensivierten sich die Gespräche zwischen dem Team Bardahl Evan Bros Yamaha und Baldassarri. Im Januar wurde die Verpflichtung des 25-jährigen Italieners offiziell bestätigt.

Im Rahmen der Privattests einiger Moto2- und Moto3-WM-Teams auf dem Circuito de Jerez Angel Nieto drehte Lorenzo Baldassarri seine ersten Runden mit der Supersport-Yamaha YZF-R6 für das italienische Team um Fabio Evangelista.

Auf der stark befahrenen Strecke gewann Baldassarri während des Tests immer mehr an Selbstvertrauen und erreichte eine persönliche Bestzeit von 1:41,844 Minuten. Das ist nur 0,069 Sekunden langsamer als der Superpole-Rekord, den Randy Krummenacher 2019 ebenfalls mit dem Team Bardahl Evan Bros aufstellte.

«Ich bin sehr zufrieden, wie mein erster Supersport-WM-Test verlaufen ist und ich bin glücklich, dass ich mich für die Evan Bros-Familie entschieden habe», freute sich Baldassarri im Anschluss an die Testfahrten in Spanien.

«Ich fühlte mich von Anfang an auf meinem Motorrad und in der Box sehr wohl», versicherte Baldassarri. «Meine neue Crew arbeitete wirklich gut, so konnte ich jeden Moment auf der Strecke genießen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, weitere Kilometer auf der Strecke zurückzulegen und die Saison zu beginnen.»