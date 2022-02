Althea Ducati bereit für Neustart in Supersport-WM 19.02.2022 - 15:18 Von Kay Hettich

© Althea Racing Althea-Boss Genesio Bevilacqua mit Federico Caricasulo

Am 7. Dezember kündigte Althea Racing die Rückkehr in die seriennahe Weltmeisterschaft an. Am heutigen Samstag präsentierte das Ducati-Team die 955 V2 und Federico Caricasulo in den Farben für die Supersport-WM 2022.