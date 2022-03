Supersport-Test in Estoril: Alle Zeiten vom Mittwoch

Auf der portugiesischen Rennstrecke in Estoril gaben sich am 22./23. März zahlreiche Piloten der Supersport-WM 2022 ein Stelldichein. Die Zeit von Dominique Aegerter vom ersten Testtag blieb am Mittwoch bestehen.

Wettertechnisch war der Estoril-Test ein Reinfall. Nur am Dienstagvormittag fanden die teilnehmenden Piloten eine trockene Strecke vor, am Nachmittag und am ganzen Mittwoch war der Asphalt mindestens feucht. Weil zudem manche Teams frühzeitig einpackten, haben die Rundenzeiten nur eine geringe Aussagekraft.

Dennoch: Am Donnerstag fuhr von den Supersport-Assen Raffaele De Rosa mit der Ducati V2 in 1:52,846 min die schnellste Rundenzeit, aufgestellt in der zweiten Session am Vormittag. Nur um 0,150 sec langsamer reihte sich Jules Cluzel mit der besten Yamaha R6 als Zweiter ein. Während De Rosa auf den Nachmittag verzichtete, fuhr der Franzose den ganzen Tag.



Bestzeiten konnten am Nachmittag nicht mehr gefahren werden, denn die Bedingungen verschlechterten sich zunehmend und auch Cluzel war 2 sec langsamer.

Die deutschsprachigen Piloten hielten sich am zweiten Tag zurück. Kallio Yamaha-Pilot Patrick Hobelsberger begnügte sich mit einer 1:57,475 min, Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) gar mit einer 1:59,217 min.



Zum Vergleich: Auf trockener Piste fuhr Aegerter in der ersten Session am Dienstag in 1:40,485 min nur 0,4 sec langsamer als die schnellste Rennrunde von Isaac Vinales (Yamaha) 2020 in 1:40,053 min. Den Pole-Rekord hält seit dem gleichen Jahr Andrea Locatelli (Yamaha) mit 1:39,520 min.