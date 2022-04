Aragon, SSP, 2. Session: Ducati im Yamaha-Sandwich

Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) war in der 2. Test-Session der Supersport-Klasse in Aragon tonangebend. Ducati, MV Agusta und Triumph sind konkurrenzfähig.

Nach dem Mittag kam im MotorLand Aragon endlich die Sonne heraus. Obwohl das Thermometer am Montag nicht über 11 Grad Celsius klettern wird, hat sich der Asphalt inzwischen auf 17 Grad aufgewärmt.



In der zweiten von sechs 45-minütigen Sessions, drei am Montag und drei am Dienstag, gab Weltmeister Domi Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha die Pace vor, nachdem in der 1. Session nur zwölf der 30 Teilnehmer gefahren sind.

Zum Schluss lag der Schweizer eine halbe Sekunde vor dem Zweiten Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) und 6/10 sec vor Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha). Für viele Experten sind diese drei die Favoriten für die am kommenden Wochenende beginnende Weltmeisterschaft.



Aegerters Zeit 1:54,556 min ist bereits auf einem hohen Niveau. Zum Vergleich: Der Pole-Rekord in Aragon steht bei 1:52,937 min, aufgestellt im Vorjahr von Jules Cluzel (Yamaha). Die schnellste Rennrunde fuhr 2020 Andrea Locatelli (Yamaha) in 1:53,990 min.

Von den neuen Motorrädern hinterließ die Ducati Panigale V2 den besten Eindruck, wobei nur Bulega vorne mitmischt.



Niki Tuuli brachte die MV Agusta F3, jetzt mit 800er-Motor, auf Platz 6. Und Stefano Manzi die schnellste Triumph Street Triple auf Position 8.



Marcel Brenner (VFT Yamaha) aus der Schweiz kam auf den starken fünften Platz, der Deutsche Meister Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) wurde 14. und der Österreicher Max Kofler (CM Ducati) 20.

Zeiten Aragon-Test, Supersport, 2. Session:

1. Aegerter, Yamaha, 1:54,550 min

2. Bulega, Ducati, 1:55,053

3. Baldassarri, Yamaha, 1:55,151

4. Van Straalen, Yamaha, 1:55,271

5. Brenner, Yamaha, 1:55,588

6. Tuuli, MV Agusta, 1:55,651

7. Öncü, Kawasaki, 1:55,792

8. Manzi, Triumph, 1:55,876

9. Taccini, Yamaha, 1:56,021

10. De Rosa, Ducati, 1:56,114

11. Montella, Kawasaki, 1:56,280

12. Caricasulo, Ducati, 1:56,319

13. Smith, Yamaha, 1:56,398

14. Hobelsberger, Yamaha, 1:56,409

15. Verdoia, Yamaha, 1:56,666

16. Soomer, Triumph, 1:56,730

17. Vostatek, Yamaha, 1:56,938

18. Booth-Amos, Kawasaki, 1:57,212

19. Sebestyen, Yamaha, 1:57,299

20. Kofler, Ducati, 1:57,338

21. Cluzel, Yamaha, 1:57,472

22. Sofuoglu, MV Agusta, 1:57,669

23. Buis, Kawasaki, 1:57,762

24. McManus, Kawasaki, 1:57,855

25. Orradre, Yamaha, 1:58,319

26. Bayliss, Ducati, 1:58,775

27. Fuligni, Ducati, 1:59,106

29. Zetti, Yamaha, 2:00,781

30. Huertas, Kawasaki, keine Zeit